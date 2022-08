Tim opent Professor Zonnebloem in Dorpsstraat in Westkapelle

Tim Neyrinck heeft in de Dorpsstraat 96 in Westkapelle Professor Zonnebloem geopend.

Van een ommezwaai gesproken. Na een job in de bouwsector kiest Tim Neyrinck (38) voor een nieuwe uitdaging. Met veel passie begeleidt hij zijn klanten bij hun bloemenkeuze. “Als je de veertig nadert, is het tijd om na te denken en je af te vragen wat je met je leven wil doen. In de bouwsector kon ik mijn creatieve ei niet kwijt. Ik volgde in eigen land een opleiding voor florist en trok nadien voor een specialisatie naar de internationale school voor floristen in Aalsmeer. Je merkt er een totaal andere insteek dan in België. Qua kennis en vernieuwing staat men een er stuk verder.”

Eigen stijl

Lang moest Tim niet nadenken wat hij met de vergaarde kennis ging doen. “Omdat er in Westkapelle geen bloemenwinkel was en we tegenover de kerk een handelspand in eigendom hebben, twijfelde ik geen moment. Professor Zonnebloem was geboren! Vanwaar de naam? Dat personage uit Kuifje spreekt nog altijd tot de verbeelding en verwijst letterlijk naar bloemen. Het is de bedoeling dat ik een eigen stijl ontwikkel. Ik werk heel graag in parallelle schikking: van hoog naar laag. Maar ook aan een klassiek of veldboeket geef ik een persoonlijke toets. Ik wil ook een publiek aantrekken dat aan ambachtelijke objecten verknocht is. Zelf ben ik nog bezig met meubilaire en grafische kunst. Vanaf 22 augustus komen er objecten van een glaskunstenaar in de zaak en in oktober stelt een keramiste tentoon. Op de topdagen krijg ik versterking van mijn vrouw Joke, die bij de gemeentedienst in Knokke-Heist werkt.”