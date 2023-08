Tilly Maes hoopt Miss Fashion te worden: “Hoogsensitiviteit onder de aandacht brengen”

De 21-jarige Tilly Maes zit in de finale van de verkiezing Miss Fashion. Eerder al nam ze deel aan Miss België. “Ik wil deze kans benutten om hoogsensitiviteit extra onder de aandacht te brengen. Samen met de Vlaamse koepelorganisatie wil ik jongeren een duwtje in de rug geven.”

Vorig jaar zat Tilly Maes in de finale van Miss West-Vlaanderen, het provinciale voorsmaakje op Miss België. Nu zit ze weer in een finale, maar van een andere bekende missverkiezing. “Miss Fashion is een wedstrijd die niet louter naar het uiterlijk kijkt, maar veeleer de focus op het innerlijke legt. Het is dus geen klassieke missverkiezing. Eenmaal je erin zit, beland je in een soort familiegroep. Je krijgt van de organisatie heel veel steun, ook op privévlak. Dat gevoel miste ik een beetje bij Miss België, waar een ander soort begeleiding is voorzien.” Maar wat is nu dé reden voor Tilly’s deelname? “Ik had tijdens Miss West-Vlaanderen niet het gevoel dat ik me volledig kon tonen aan het brede publiek. Bij Miss Fashion kan dat nu wel. Want mijn doel is – net als vorig jaar – om hoogsensitiviteit onder de aandacht te brengen. Net als veel jongeren kamp ik er ook mee. Bijvoorbeeld, geuren komen duizenden keren harder bij mij binnen. Van een sterk parfum kan ik meteen hoofdpijn krijgen. Ook grote drukte kan een hindernis zijn. Ik herinner me nog enkele mindere ervaringen op school. Zo was er eens een incident in de klas, waarbij ik was weggelopen en naar de directeur ben gegaan. Om tot rust te komen, zat ik dan in een klein, duister kamertje. Dat is niet leuk, want je voelt je dan opgesloten. Opvolging nadien van de leerkrachten was er niet. Tegenwoordig kan ik met mijn hoogsensitiviteit beter overweg. En met mijn deelname aan Miss Fashion wil ik dan ook oproepen om meer aandacht en opvolging te voorzien, zowel op school als op werk. Er zijn nu scholen waar aparte gebedsruimtes worden ingericht. Wel, waarom kunnen er voor kinderen en jongeren met ADHD, autisme of hoogsensitiviteit geen prikkelarme lokalen komen?” Tilly is met belangenorganisatie HSP Vlaanderen in gesprek om het gezicht te worden van hun werking.

Finale

Tilly, actief bij Defensie bij de dienst planning, is nu één van 25 overgebleven kandidates. “Mijn verhaal bij Miss Fashion begon in de eerste maanden van dit jaar met een casting, maar liefst 2.000 meisjes schreven zich in en na een eerste selectie bleven er nog zestig over. Dat ik de halve finales ging overleven, had ik niet verwacht. Het was een drukke dag propvol workshops en een catwalk. Toen hoorden we alle namen apart afgeroepen worden. Ik zag mijn ouders in de zaal zitten en net wanneer onze blikken elkaar kruisten, riepen ze – als één van de vier laatste – ook mijn naam af. (lacht) Ik was in shock en had helemaal niet verwacht zo ver te geraken. Ik ben de organisatie zeer dankbaar voor de kansen en mogelijkheden.” Op 28 oktober vindt de finale plaats in de Eskimo Fabriek in Gent. Iedereen kan intussen online stemmen.

De nu Gistelse Tilly staat nog voor een ander, belangrijk persoonlijk hoofdstuk. “Mijn vriend en ik verhuizen eind dit jaar naar Wieze, tussen Aalst en Dendermonde. Mijn partner is van die regio afkomstig en we hebben daar een huis gekocht. Maar Gistel heeft ook na mijn verhuis een speciaal plekje in mijn hart.”