Tilly (70) heeft nog steeds de passie voor de lingeriewinkel: “Enorme evolutie in dertig jaar”

We noemen ze geen Flandriens, misschien Flandriennes, de kranige dames die zich ondanks hun leeftijd blijven interesseren en inzetten voor de zaak die ze ooit hebben opgebouwd. Iemand die ongetwijfeld tot die categorie behoort, is de nu 70-jarige Tilly Minjauw.

“Ik heb inderdaad in mijn leven een bocht van 180 graden genomen”, aldus Tilly. “Mijn echtgenoot Johan Beel werkte als ACV-afgevaardigde en ik stikte thuis voor een confectiebedrijf. Onze dochter Sunny studeerde vertaler-tolk. Ondertussen groeide bij mij het verlangen om met een zelfstandige zaak van start te gaan. Het toeval wilde nu dat ik in 1993 in de Pittemstraat in Meulebeke voorbijreed. Ik zag dat de lingeriewinkel Het Spinnewiel over te nemen was. Dit was wel een gevestigde waarde die in 1951 het levenslicht zag door André Vankeirsbilck en zijn echtgenote. Ik woonde toen in Wakken, maar toch stapte ik resoluut de zaak binnen om me als kandidaat-overnemer aan te bieden.”

Modetrends

“Het werden harde onderhandelingen, maar uiteindelijk werd op 1 april 1993 het contract ondertekend. Ik heb me enorm hard moeten inwerken, maar ik wilde niet opgeven. Ik mikte onmiddellijk op de toen bestaande modetrends en dat legde me geen windeieren. Met de hulp van Sunny, die ondertussen directiesecretaresse was, zagen we onze lingeriezaak de goeie richting uitgaan. In 2006 stierf mijn echtgenoot en twee jaar later besloot Sunny me fulltime te helpen en gaf ze haar job op. In datzelfde jaar waren we al op de uitkijk naar een andere locatie in Meulebeke. Onze ogen vielen op de Jocabie die er in de Veldstraat verlaten bijstond. Na een complete make-over konden we onze nieuwe lingeriezaak onder de noemer Boudoir-Lingerie op 18 augustus 2010 officieel openen. In 2018 volgde er nog een extra aanbouw. Sunny werpt zich nu op als mijn opvolgster. Ik heb steeds met liefde en passie mijn klanten bediend. In die voorbije dertig jaar is lingerie enorm geëvolueerd zowel qua modellen, kleuren, materialen… Ook het koopgedrag is fel veranderd, wij moeten dus volgen. Momenteel hou ik me bezig achter de coulissen met retouches, maar ik raak de passie voor de mooie lingerie niet kwijt, zelfs niet na dertig jaar”, aldus Tilly Minjauw. (Luc Bouckhuyt)