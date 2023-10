Tiktokker (20) over z’n filmpje in onbemande stuurpost trein: “Ik wou gewoon voor wat positieve vibes zorgen”

Alexander Tseboyev (20) wou naar eigen zeggen louter mensen aan het lachen brengen, maar de NMBS kon niet lachen met het TikTokfilmpje waarin te zien is hoe hij in een onbemande stuurpost aan de achterkant van een trein zit en diende klacht in. De jonge Wingenaar zegt dat hij voortaan twee keer zal nadenken, maar spijt van het filmpje heeft hij niet. “Ik heb niks ergs gedaan, toch?”

“Waarom ik het gedaan heb? Omdat ik voor wat humor en wat positieve vibes in de wereld wil zorgen. En de deur stond gewoon open. Ik heb niks geforceerd of zo”, zegt Alexander. “Ik heb ook niets of niemand schade berokkend. Was het een goed idee? Misschien niet. Maar er lag niks aan van elektriciteit en er is helemaal niets fout gelopen. Al ga ik in de toekomst wel wat voorzichtiger zijn. Als ik voel dat ik ergens in de fout zou kunnen gaan, dan ga ik twee keer nadenken en die fout niet maken, want respect, eer en reputatie zijn belangrijk voor mij. Of ik spijt heb van dat filmpje? Nee. Want ik heb niks ergs gedaan, toch?”

NMBS kwaad

Bij de NMBS tilt men echter zwaar aan het incident. “In juli werd een treinbegeleider fysiek aangevallen en gewond geraakt, terwijl we nu met de cabine een tweede voorval hebben met dezelfde man”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Dit gedrag kan niet door de beugel en zowel de fysieke aanval als het binnendringen in de cabine kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. De man zelf ziet het misschien als een onschuldig grapje, maar dat is het zeker niet. Hier moet paal en perk aan gesteld worden en we hopen dat justitie deze zaak heel ernstig neemt.”

Dansen

De jonge Wingenaar is onder het pseudoniem ‘Flinke Jongen’ pas vier maanden actief op TikTok. Hij heeft een kleine dertienduizend volgers, maar zijn video’s haalden wel al 1 miljoen likes. In de meeste filmpjes zien we Alexander vanuit het niets een enthousiast dansje doen in uiteenlopende locaties en situaties, onder meer tijdens een les. “Iemand had me gefilmd toen ik aan het dansen was en zette dat online. Ik kreeg veel positieve reacties. Zo is het begonnen”, vertelt Alexander. “Dansen zit in mijn bloed en ik hou wel van positief blijven. Die dans is de volksdans van Tsjetsjenië, Ossetië, Ingushetië en Dagestan. Op huwelijken en feesten wordt altijd zo gedanst. Toen ik drie jaar was, verhuisden mijn ouders naar België op zoek naar een beter leven, maar ik blijf trots op mijn Kaukasische roots.”

“Ik denk ook dat mensen tegenwoordig veel te graag een groot probleem maken van iets dat eigenlijk een klein probleem is”

Die dans voerde Alexander vorige week ook op nadat hij binnenstormde tijdens een les in de UHasselt en in de PXL Hogeschool. Beide instanties dienden ondertussen ook klacht in tegen de twintiger. “Er studeren daar enkele mensen die ik ken en het leek me wel fijn om daar wat humor binnen te brengen”, zegt hij daarover. “De leerkrachten waren op het moment zelf trouwens erg vriendelijk. Dat men nu ook plots met een klacht afkomt verbaast me wel ergens, al denk ik dat het filmpje van in de trein als een soort katalysator diende. Ik denk ook dat mensen tegenwoordig veel te graag een groot probleem maken van iets dat eigenlijk een klein probleem is. Zeker als er een allochtoon bij betrokken is.”

Jongeren op rechte pad houden?

Alexander is naar eigen zeggen heel streng opgevoed thuis in Wingene. “Ik heb nog nooit een druppel alcohol gedronken en heb nog nooit gerookt. Uitgaan heb ik nog nooit gedaan. Dat mocht niet van mijn ouders. Mijn energie gebruik ik voor mijn sport. Ik hou van judo (Tseboyev werd meermaals West-Vlaams, Vlaams en zelfs een keer Belgisch kampioen judo tijdens zijn jeugdjaren) en van worstelen.” Hij studeert Verkoop in het avondonderwijs in Kortrijk. In het middelbaar zat hij in de sportschool in Brugge en nu probeert hij de studies te combineren met werk. Het is meteen ook de reden waarom hij zo vaak reist met de trein. “Recent heb ik nog in een hotel gewerkt, terwijl ik eerder ook al secretariaatswerk deed, al werk ik op dit moment niet. Als ik mijn diploma Verkoop heb, zou ik graag verder studeren voor een diploma als kinderbegeleider of opvoeder. Ik wil jongeren op het rechte pad helpen houden.”

“Die conducteur ging compleet door het lint, maar ik heb die man echt niet bedreigd of zo”

Al staat dat laatste in fel contrast met de filmpjes van Alexander op TikTok. Zoals eentje waarbij hij stevig in de clinch gaat met een conducteur en zelfs een filmpje waarin hij tips geeft over zwartrijden. “Ik weet wat je bedoelt”, zegt hij. “Die conducteur dacht dat ik een valse kortingkaart had, maar ik kan je verzekeren dat ik een echte kortingkaart heb. Hij ging compleet door het lint, maar ik heb die man echt niet bedreigd of zo. Blijkbaar had hij de dag voordien een ander incident gehad op de trein met iemand anders, waardoor hij plots uitbarstte. Wat de tips over zwartrijden betreft was ik inderdaad in de fout. Zulke zaken ga ik niet meer doen. Maar ik ga wel blijven dansen en klappen. Omdat ik wat positive vibes in de wereld wil brengen.”