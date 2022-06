Tijdelijke winkel ‘Pop Up for Ukraine’ helpt gevluchte Oekraïners aan kledij in Kortrijk

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Kortrijk verblijven, kunnen zaterdag en zondag, van 10u tot 12u, nog een laatste keer terecht in een tijdelijke kledingwinkel, een pop-up-store in een grote loods op site Weggevoerdenlaan 5.

Het is een initiatief van een aantal serviceclubs dat begon toen ze een oude vleugel van een woonzorgcentrum ombouwden om er Oekraïense vluchtelingen in op te vangen.

“Daar zagen we dat mensen toekwamen met heel weinig bagage of een klein rugzakje waar amper iets inzat. Het werd warm, maar we zagen mensen rondlopen in hun winterkledij. Toen hebben we beslist om zo snel mogelijk kleding verzamelen”, zegt Maigret Jansen van Pop Up for Ukraine.

Heel veel kleren

Dat deden ze eerst voor de vluchtelingen in het WZC, maar al snel was er heel veel kledij bijgekomen. Daarop werd alles verzameld in een grote loods en dit voor Oekraïense vluchtelingen uit de hele regio.

Ook Olga Kovalenko koos gratis kledij uit. Zij verblijft hier al twee maanden met haar twee kinderen en haar schoonmoeder. Haar man is nog in Oekraïne. Alles wat ze hadden, is verwoest door de oorlog.

Heel dankbaar

“Ze hebben hier fantastisch werk geleverd. Het is fantastisch. We zijn België en haar inwoners heel dankbaar. Ze hebben zoveel gedaan voor ons. We hopen natuurlijk dat Oekraïne wint zodat wij terug naar huis kunnen gaan. Het is hier heel goed en we worden goed opgevangen, maar we willen allemaal naar huis.”

Om gratis kledij te kunnen ophalen en de correcte doelgroep te kunnen bereiken, hebben Oekraïense vluchtelingen wel een buddy nodig, iemand die hen begeleid, zij regelen de toegang tot de pop-up store.

“Ons initiatief is spontaan en zonder veel denken ontstaan en gegroeid. We wilden allemaal helpen. Initieel gingen we het voor een kleine groep doen, maar het is groter geworden en als je dan de dankbaarheid ziet, voelt dat gewoon goed”, zegt Martine Vervisch.