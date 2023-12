Tijdelijke voetgangersbrug over Kanaal Bossuit-Kortrijk ter hoogte van Sluis 9

De Vlaamse Waterweg nv laat tijdens de week van 4 december een tijdelijke voetgangersbrug plaatsen over het Kanaal Bossuit-Kortrijk ter hoogte van Sluis 9. De tijdelijke brug maakt het mogelijk dat de trage weggebruikers tijdens de vernieuwing van de voetgangers- en fietsersbrug onder de spoorbrug in het voorjaar 2024 het kanaal kunnen blijven kruisen.

De afbraak van het stalen voetbrugje is voorzien vanaf 8 januari 2024. Bij gunstige omstandigheden komt de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug in glasvezelversterkte kunststof al half mei in gebruik. Samen met het vernieuwen van de brug worden ook de landhoofden afgewerkt en komt er een roestvaste stalen leuning.

De tijdelijke brug is een voetgangersbrug. Fietsers moeten bij het gebruik van de brug om veiligheidsredenen afstappen.

Stad Kortrijk zal aansluitend aan de werken van De Vlaamse Waterweg werken uitvoeren in de omgeving. Die moeten de veiligheid aan de kruispunten verhogen en minder aantrekkelijke zones opfleuren.

Bij een bruginspectie in 2020 werd schade vastgesteld aan de voetbrug met houten brugdek uit 1980. Het brugje werd bij aanvang aanzien als een tijdelijke constructie. Hierdoor werden de landhoofden nooit afgewerkt. Nu volgt een volledige vernieuwing. De brug maakt intussen deel uit van de fietssnelwegen F7 Gent-Kortrijk en F374 Waregem-Zwevegem. Er komen ook twee stedelijke fietsroutes samen.