Tijd voor opfrissing van domein De Hoge Dijken

Veel inwoners van Oudenburg hebben tijdens de lockdowns De Hoge Dijken in Roksem/Ettelgem (opnieuw) ontdekt. Raadslid Wietse Marchand (Open VLD) kreeg enkele opmerkingen van mensen die vinden dat de plek, en meer bepaald de speelzone, meer aandacht verdient. Hij stelde daarover een vraag op de gemeenteraad, partijgenote en schepen Romina Vanhooren kondigde in haar antwoord actie aan.

“Op basis van reacties van bezoekers blijkt dat de speelzone bij het domein amper ontwikkeld is. Die zone biedt echter tal van opportuniteiten”, aldus Marchand. “Mijn vragen aan het stadsbestuur zijn dan ook: wat is het standpunt omtrent de ontwikkeling van deze zone, welke acties zal het stadsbestuur hiertoe nemen, hoe ziet het stadsbestuur de ontwikkeling van domein De Hoge Dijken?”

“Het Agentschap Natuur en Bos investeerde in 2018 in De Hoge Dijken, om zowel de natuurwaarden als de natuurbeleving te verbeteren”, antwoordde schepen Vanhooren. “Dat leverde onder meer een nieuwe speelzone, drie vernieuwde kijkhutten, heraangelegde wandelpaden en opgesmukte vispontons op.”

“In de praktijk en op basis van de reacties van heel wat bezoekers merken we echter dat verdere vernieuwingen noodzakelijk zijn om het domein nog aantrekkelijker te maken. Zo is de speelzone, gelegen vlakbij de hoofdingang en met een oppervlakte van 0,66 hectare, tot op heden inderdaad amper ontwikkeld.”

“Daarom hebben we, als jeugdige stad met tal van actieve jeugdverenigingen, eerder deze maand een schrijven gericht aan Vlaams minister Zuhal Demir om in dialoog te gaan over de ontwikkeling van deze speelzone. We zijn ervan overtuigd dat aantrekkelijke en/of educatieve speeltoestellen in deze zone een belangrijk element kunnen zijn in de verdere ontwikkeling van het gebied.”

Afspraak

“Tevens stellen we, ook op basis van de reacties van inwoners, recreanten en bezoekers, vast dat de toegankelijkheid en zichtbaarheid op het terrein sterk verminderd zijn. Waar vroeger op het terrein veelvuldig werd gesnoeid, is er nu vaak heel wat wildgroei. Ook zijn ook de vispontons momenteel gehalveerd en amper bruikbaar voor visrecreatie.”

“In reactie op ons schrijven ligt ondertussen een afspraak vast met het Agentschap Natuur en Bos, begin maart. Zodra meer duidelijkheid volgt, zullen we hierover uiteraard verder informeren.”