Tiffany Van Den Berghe is nieuwe uitbaatster B&B Quarterhouse: “Puzzelstukjes vallen in elkaar”

Na zeven jaar uitbating geven Valerie Pauwels (51) en Gino Bonneure (68) de uitbating van B&B Quarterhouse in Moerkerke uit handen. Het is de 33-jarige Tiffany Van Den Berghe die er nu haar schouders onder zet. “Maar Valerie blijft zeker nog een hele tijd meedraaien in de keuken”, zegt Tiffany.

In de zeven jaar van uitbating maakten Valerie Pauwels en Gino Bonneure van het nochtans wat afgelegen B&B Quarterhouse, aan de Leestjesweg in Moerkerke, een bijzonder populaire pleisterplaats. Binnen- en buitenlandse toeristen kwamen er graag logeren en verpozen, paardenliefhebbers kwamen er zich vergapen aan de fraaie Quarterhouse-dieren en vrienden en bekenden kwamen er graag iets eten en drinken op het terras of in de sfeervolle bistro met bar. Maar onlangs beslisten ze om het toch iets rustiger aan te doen en de hele site over te laten. Ze vonden een overnemer in de figuur van de 33-jarige Tiffany Van Den Berghe die met haar vriend Glenn Van Hecke in Meulebeke woont maar haar roots heeft Houtave.

“Mijn ouders zijn ook zelfstandig en runnen Hoeve De Moerbeiboom in Houtave, een tearoom met paardenpension. Daar heb ik altijd al veel meegeholpen terwijl ik de voorbije jaren ook actief was als zelfstandige in de zorgsector. Ik wilde ook wel zelfstandig iets gaan doen in de branche van mijn ouders maar mijn broer neemt de zaak over”, vertelt Tiffany.

“De ontbijten zijn ook toegankelijk voor wie hier niet verblijft”

“Daar sprak ik ook dikwijls wel eens over met mijn patiënten en een van hen, die blijkbaar wel vermogend is, zei dat hij me wilde helpen als geldschieter en dus stille vennoot om mijn droom te helpen verwezenlijken. En Gino Bonneure, de vorige uitbater hier samen met Valerie, ken ik eigenlijk al van in mijn jeugd van in de paardenwereld. Ik heb heb ook nog zelf twee paarden gehad maar door tijdsgebrek om ermee te rijden heb ik die weggedaan. En zo zijn de puzzelstukjes dus mooi in elkaar gevallen.”

Haar vriend Glenn is ook zelfstandige maar doet zijn eigen ding in de schoonmaaksector. Voor Tiffany is de grote landelijke site met ook veel speelmogelijkheden aangenaam voor haar drie kleine kindjes. “Net als in de vorige uitbating zal ik hier ook de B&B verzorgen, de ontbijten – die overigens ook voor niet-verblijfsgasten toegankelijk zijn – en de tearoom in de namiddag. Op vrijdag, zaterdag, zondag en maandagavond kon je bij ons ook terecht in de ‘bistro’ maar zelf ben ik geen kok en gelukkig kan ik daarvoor nog een beroep doen op voormalige uitbaatster Valerie. Ik prijs me gelukkig dat zij, met haar tomeloze energie, nog een hele tijd wil meedraaien.”

B&B Quarterhouse, Leestjesstraat 13, Moerkerke (Damme), 0477 24 94 17.