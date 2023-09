Tiffany (23) ziet haar doofheid niet als een nadeel: “Maar wij moeten ons wel altijd aanpassen in de horende wereld”

Zaterdag 23 september is het Werelddovendag, die dit jaar in het teken staat van gebarentaaltechnologie. De vereniging Doof Vlaanderen wil tijdens deze dag extra aandacht vragen voor gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en gebarentaal in de samenleving. Tiffany Pinardon (23) uit Kuurne werd doof geboren, ook haar ouders, broer en enkele familieleden zijn doof.

Ondanks haar doofheid probeert Tiffany toch een zo normaal mogelijk leven te leiden. “Tot mijn 12 jaar ging ik naar het buitengewoon onderwijs voor doven” legt Tiffany uit. “Mijn middelbaar doorliep ik in Spes Nostra Kuurne met behulp van een tolk Vlaamse Gebarentaal. Momenteel heb ik de studies voedings- en dieetkunde aangevat in de Vives Hogeschool te Brugge. Enkel op vrijdag moet ik aanwezig zijn gezien die dag praktijk wordt gegeven op school. De overige dagen krijg ik les via afstandsonderwijs waarbij ik vooraf opgenomen theorielessen volg. Vooraleer ik deze lessen bekijk, schrijft een schrijftolk deze eerst uit voor mij.”

Geen nadeel

“Doofheid zie ik echter niet als nadeel en vind ik zelf ook niet erg. Ik begrijp heel goed Nederlands en kan mij perfect behelpen als ik bijvoorbeeld ga winkelen. Wat ik echter wel spijtig vind, is dat onze maatschappij niet is aangepast aan dove personen. Wij moeten ons altijd aanpassen in de horende wereld!”

Belang van Werelddovendag

Ook afgelopen donderdag, bij het ophalen van haar identiteitskaart op de burgerlijke stand van de gemeente, werd Tiffany nogmaals geconfronteerd met dat probleem. “Omdat niet iedereen de Vlaamse Gebarentaal machtig is, diende ik ook bij het ophalen van mijn identiteitskaart alles uit de kast te halen om duidelijk te maken waarvoor ik naar het gemeentehuis was gekomen”, gaat Tiffany verder. “Met liplezen én notities kon ik mijn bezoek tot een goed einde brengen en zo mijn identiteitskaart in ontvangst nemen. De Werelddovendag komende zaterdag is voor ons alvast heel belangrijk. Op die dag willen we echter mensen hun interesse wekken om bijvoorbeeld gebarentaal te leren zodat communiceren met hen gemakkelijker wordt voor ons, om onze kennis en informatie uit te wisselen onder elkaar en om ons verder te verdiepen in onze eigen cultuur.”

Gebrek aan tolken

Op dit ogenblik is er echter een sterk tekort aan tolken Vlaamse Gebarentaal. Wie de studie, die loopt over vier jaar, op universitair niveau toch wenst aan te vatten kan dit echter enkel in Antwerpen. Per schooljaar heeft Tiffany recht op 600 uren bijstand van een Tolk Vlaamse Gebarentaal gesubsidieerd door de Overheid. Toch dient ze geregeld verstek te laten gaan en kan ze de lessen niet bijwonen gezien geen tolk beschikbaar is, waardoor ze dan aangewezen is op zelfstudie.