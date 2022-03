Tientallen mensen komen met billenkar en strandbloemen op straat tegen racisme

21 maart is de Internationale dag tegen Racisme. Op zondag 20 maart werd in tal van Belgische steden, waaronder Oostende, aandacht gevraagd voor het thema. De deelnemers die verschillende organisaties vertegenwoordigden reden met een ‘billenkar’ door de stad en stopten op enkele plaatsen om muziek te maken.

De deelnemers van de ‘billenkarren optocht’ met onze Go Car Divers stapten als ‘ambassadeurs voor Vriendschap en Gelijkheid’ door de stad. Op vier haltes brachten artiesten en woordkunstenaars performances. Onder meer het koor Ier en Gunter, WoordAccent, Koor Matondo en Nessrin Ehmed Mohammad traden op.

Samenwerken boven zondebokken

Ambassadeurs van Platform 2103 gingen met omstaanders in dialoog over een diverse samenleving. “We verkiezen luisteren en praten, boven labelen en dovemansgesprek. Samenwerken boven zondebokken zoeken. Samen dromen van hoe het wel kan boven ‘naar onderen’ stampen. Met deze ‘attitude’ verzamelen we ‘wensen’ in ter gelegenheid van de Internationale Dag Tegen Racisme”, legt Ng Sauw Tjhoi uit.

Er werd daarnaast ook een open brief bezorgd aan het stadsbestuur waarbij vooral gepolst werd naar het gevoerde beleid. “Al sinds 2012 is stad Oostende lid van ECCAR, de Europese Coalitie van steden tegen Racisme. Dit internationaal gerenommeerd initiatief helpt stedelijk anti-racismebeleid omzetten in de praktijk. Vorig jaar organiseerden we een digitaal debat met burgemeester Bart Tommelein en schepen van Mens en Milieu Silke Beirens over ‘ECCAR in Oostende’.”

Nog werk aan de winkel

“Tijdens het debat konden we vaststellen dat er in onze stad nog werk was op een aantal vlakken, vaak wat stroomlijning en communicatie betreft over het reeds gevoerde beleid. Onze burgemeester en schepen beloofden om hieraan te werken en het ECCAR-10-punten-actieplan als ‘leidraad’ te gebruiken. Een jaar later zijn we oprecht benieuwd naar de stand van zaken en de toekomstperspectieven.”

