Tientallen leerlingen kampeerden op school in Ieperse dorp Vlamertinge

“In vrije basisschool De Vlam is dit intussen een traditie van bijna een kwarteeuw aan het begin van het schooljaar”, vertelt meester Karel Deweerdt. “Dertig leerlingen uit het tweede leerjaar brachten samen de nacht door in tenten, die hun ouders hielpen opzetten in de eetzaal van de school. Het hoofddoel: samen zijn en de groepsdynamiek versterken. Met juf Elise Bruneel koppelden we er ook lessen aan vast.”

Zo beleefden de leerlingen een uitzonderlijke tweedaagse in schoolverband. “Na het laatste belsignaal trokken we samen op trektocht in het dorp”, vervolgt Karel. “Onderweg haalden we brood en marshmallows. Het avondmaal bestond uit macaroni, die klaargemaakt was door een aantal ouders. De marshmallows werden opgegeten aan het daaropvolgende kampvuur. De leerlingen genoten er van een vuur- en lichtshow met muziek. Het was machtig.”

Kamperen blijkt op die leeftijd niet evident. “Voor veel kinderen van zeven en acht jaar is dit een overwinning, omdat ze nog nooit buitenshuis hadden geslapen en last hebben van heimwee”, stelt Karel. “Dan zeg ik altijd: het is normaal dat je bang bent, maar je bent hier niet alleen, achteraf zal je blij zijn dat je het gedaan hebt.” (TP)