Tientallen konijnen overleven strobrand op kerstdag

Brandweer Westhoek moest op kerstdag even voor 23 uur uitrukken voor een melding van een brand bij een gebouw aan de Vossaardestraat in Kruiseke, bij Wervik.

Ter plaatse bleek het te gaan om het stro van een konijnenhok, dat vuur vatte bij de schoorsteen van de aanpalende woning.

De bewoners werden gealarmeerd door rookontwikkeling en belden de brandweer. Het vuur was snel onder controle en tientallen konijnen werden in veiligheid gebracht in een ander hok. De schade bleef beperkt.

(TP)