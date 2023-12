Tientallen eindejaarsideeën op Pasar Kerstmarkt in de Ark: “Vertrouwde én nieuwe gezichten”

De jaarlijkse kerstmarkt van Pasar Ardooie-Koolskamp lokt alsmaar meer bezoekers naar de Ark. Deze keer is zaterdag 16 december de dag van afspraak met de Kerstman en met 46 hobbyisten die voor een rijke keuze aan eindejaarsideeën zorgen.

De Ardooise indoorkerstmarkt heeft de reputatie uniek te zijn. “Geen rij kraampjes met jenever, warme wijn, kerstkoeken, braadworsten of andere lekkernijen. Maar wel een brede keuze aan creatieve ideeën van creatieve mensen die trots zijn om hun werk te tonen en te koop aan te bieden om onder de kerstboom te leggen”, zegt Rita Watteny, voorzitter van Pasar Ardooie-Koolskamp.

Dit jaar deed Pasar een extra inspanning om voor nieuwe standhouders te zorgen. “Met 46 standhouders hebben we het grootste aanbod ooit. De Ark was weken op voorhand al volgeboekt. Wij bezochten in de loop van het jaar diverse hobbybeurzen om er interessante hobbyisten aan te spreken en zo voor vernieuwing te zorgen. En die zullen er zijn naast de vele vertrouwde gezichten die graag naar Ardooie komen.”

Gevarieerd aanbod

Nieuw uit eigen gemeente is bijvoorbeeld Sonja Willaert met een aanbod van kaders tot placemats. De creatieve senioren van BEN maakten kerstkaarten en handwerk. Ze presenteren eveneens hun digipunt waar je zelf je digitale hobby kunt bijsturen. Andre Debouck is eveneens nieuw en presenteert zelfgemaakte kerststalletjes en houtsnijwerk. Het borduurwerk van Heidi Pascal is zeer bekoorlijk. Andere exposanten brengen zelfgemaakte juwelen of kerstkaarten mee. San Oosterlynck uit Izegem is dan weer een jaarlijks terugkerende keramiste. En wie wil er geen sjaal van Lucrèce Surmont? Charlotte Reverse maakt geurkaarsen. Een geschenk voor de kleinsten vind je onder de handgemaakte beren van Rita Declerck. Bea Martens maakt oren blij met exclusieve oorbellen. Dit is maar een greep uit het zeer gevarieerde aanbod. Pasar geeft daarnaast de kans aan enkele goede doelen om dat in de kijker te zetten en te financieren. Ten voordele van De Warmste Week zijn er kaarsen te koop.

Gulle Kerstman

Wie je ongetwijfeld tegen het lijf zal lopen is de Kerstman. Hij heeft zijn grote kerstzak gevuld met allerlei leuke hebbedingetjes en met veel snoepzakjes voor de kinderen. En wie moe geslenterd is tussen de mooi versierde standen kan rustig pauzeren in de stand van Pasar. Of achteraf genieten van pannenkoeken, koffie, een streekbiertje, een Hasseltse koffie, een fris drankje of een opwarmertje… Je wordt er met plezier bediend.

Wie een flyer invult met zijn of haar naam en adres kan bovendien op deze kerstmarkt een arrangement winnen voor valentijn 2024. Een etentje voor twee met een optreden van Sabine en Yves Segers in het Hofland op zaterdag 10 februari 2024 wordt verloot door de Kerstman.