Tientallen chauffeurs tanken hele avond spotgoedkoop door storing bij DATS24-tankstation in Blankenberge

Tientallen mensen hebben maandagavond spotgoedkope benzine of diesel kunnen tanken in Blankenberge, bij een tankstation van DATS24. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Door een technische storing bij moederbedrijf Virya Energy wreven heel wat klanten zich maandagavond in de handen na een tankbeurt bij DATS24. De oorzaak van de storing bleek uiteindelijk een systeemfout te zijn. Hierdoor werden een aantal klanten amper tien procent van het totaalbedrag aangerekend. Concreet: wie er maandagavond voor 50 liter had getankt, betaalde slechts voor 5 liter. Lange rijen waren hierdoor uiteraard een gevolg. Uiteindelijk was het feestje rond 23 uur voorbij en werden de bewuste pompen geblokkeerd vanop afstand.

Of er nog een correctie volgt voor de klanten die maandag voor wel heel weinig geld konden tanken, is nog niet duidelijk. Virya Energy geeft later nog meer duiding.