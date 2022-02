Tieners willen booster om op reis te vertrekken maar kunnen die voorlopig niet krijgen

De vaccinatiecentra krijgen dagelijks de vraag van jongeren tussen 12 en 17 jaar of het mogelijk is om een boosterprik te ontvangen. Zonder derde coronaprik of herstelcertificaat is het namelijk niet mogelijk om naar bepaalde landen af te reizen. Verschillende tieners vrezen dat ze hierdoor hun skireis in de krokusvakantie zullen moeten annuleren.

De ministers van Volksgezondheid hadden vorige week een dringend advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad omtrent de boosterprik voor tieners. Op dit moment kan je onder de 18 jaar nog geen derde coronaprik krijgen. Die onzekerheid creëert ongerustheid bij tieners die op reis willen in de krokusvakantie.

In de Italiaanse skigebieden bijvoorbeeld hebben kinderen ouder dan 12 jaar een ‘supergroene pas’ nodig. Enkel een bewijs van volledige vaccinatie of een herstelcertificaat is er geldig, de laatste prik mag maximaal 6 maanden oud zijn. De Hoge Gezondheidsraad gaf vorige vrijdag geen advies wegens onvoldoende wetenschappelijk bewijs. De Taskforce Vaccinatie kan nu beslissen om de boosterprik voor tieners toch beschikbaar te maken.

Geen advies

In het vaccinatiecentrum in Tielt krijgen de medewerkers dagelijks aanvragen van jongeren om zich te registeren voor een boosterprik. “Zij zijn inderdaad vragende partij, ze willen een geldig certificaat om op reis te vertrekken. Dat is misschien niet de juiste motivatie maar het is verstaanbaar’, vertelt coördinator Filip Ysenbrandt.

“We hadden vorige vrijdag advies van de Hoge Gezondheidsraad verwacht, maar zij beslisten helaas om geen advies te geven.”

Ook in ISO Izegem krijgen ze dezelfde vragen. “Het is frustrerend dat er geen uitsluitsel over is. We merken dat er veel jongeren op zitten te wachten”, zegt centrumverantwoordelijke Elke De Tavernier.

Kinderen

De vaccinatiegraad bij kinderen onder de 12 jaar schommelt voorlopig rond de 40 procent. In Izegem zijn er ondertussen 1.569 kinderen gevaccineerd, op een totaal van 4.045. “Door quarantaine werden er wel veel prikken uitgesteld. De komende weken staan er nog heel wat vaccinaties gepland”, aldus De Tavernier.

Hetzelfde geldt voor het vaccinatiecentrum Midden-West-Vlaanderen in Roeselare, waar momenteel al 38 procent van de vijf- tot elfjarigen deels gevaccineerd is. In Tielt tellen ze 700 uitgestelde prikken. “We hopen de vaccinatiegraad op te trekken tot 50 procent. Momenteel werden er 2.071 prikken gezet op een totaal van 5.300”, besluit Ysenbrandt. (LVW)