Tieners maken toneeldebuut bij Meer Vreugde:“Hoop dat ik vuurdoop goed zal doorstaan”

Toneelvereniging Meer Vreugde is weer helemaal terug, mede dankzij een verjonging van het bestuur en de spelersgroep. In haar nieuwe stuk ‘SmallTown’, dat op zaterdag 25 maart in première gaat, maken Nora Derveaux en Laure Coudijzer, beiden 12 jaar, hun toneeldebuut.

Er waait een frisse wind bij de toneelvereniging Meer Vreugde. De coronaperiode had ervoor gezorgd dat de vereniging stilaan wegkwijnde. Maar intussen is het tij weer helemaal gekeerd. Enkele trouwe leden en felle supporters van Meer Vreugde kwamen de bestuursploeg versterken met een duidelijk positief resultaat tot gevolg. Eén van de ingrepen is de duidelijke verjonging van het bestuur en de spelersgroep. Door het aantrekken van nieuw talent is de vereniging intussen al aan hun tweede avondstuk toe, iets wat in jaren niet meer het geval was. Twee nieuwe enthousiaste spelers zijn Nora Derveaux en Laure Coudijzer, twee tieners en beste vriendinnen die in SmallTown hun eerste stapjes op het podium zetten.

KSA

Nora Derveaux loopt school in het Hemelvaartinstituut in Waregem waar ze in het eerste middelbaar zit. Ze volgt ook dictie en is lid van de KSA. “Later hoop ik kleuterjuf te worden en van toneel wil ik mijn grote hobby maken”, vertelt Nora. “Toneel is me helemaal niet vreemd want mijn oma Bernadette Damman is één van de grote bezielers van Meer Vreugde. Ze staat al haar hele leven op de planken. Door mijn oma Bernadette ben ik zo vroeg in de toneelwereld gerold. Ik mocht voor de eerste keer proeven van toneelspelen in het jongste stuk Oostrozebeke – De Soap waar ik een piepklein rolletje kreeg. Ik vond het zo leuk dat ik meteen goesting kreeg naar meer. Intussen was de regie van SmallTown op zoek naar twee jonge pubermeisjes en voor mij was dat een uitgelezen kans om een rolletje op mij te nemen. Toen ik het voorstel, kreeg heb ik meteen ja gezegd.”

In SmallTown kruipt Nora in de huid van een tienermeisje dat met liefdesproblemen worstelt. “Die rol voelt voor mij levensecht aan; ik kan me dan ook moeiteloos inleven in mijn personage. Ik leer mijn teksten op school tijdens de studie-uren en ook mama helpt me hierbij. Zij doet dit heel graag want zij heeft ook nog toneel gespeeld. Intussen ben ik al sinds januari bezig met het instuderen van mijn rol. Die ken ik nu al helemaal van buiten wat het repeteren fel vergemakkelijkt.”

Dierenvriend

Voor Laure Coudijzer wordt SmallTown haar allereerste toneelervaring. Ook Laure is 12 en leerlinge aan het Hemelvaartinstituut in Waregem. “Ik ben het beste vriendinnetje van Nora en volg net als zij na de lesuren dictie en ben lid van de KSA. Eigenlijk is het Nora die me aanmoedigde om toneel te spelen en het lukt aardig. Ik doe het bijzonder graag en het smaakt nu al naar meer. De hele familie heeft nu al toegezegd om te komen kijken naar de eerste opvoering. Ik hoop dat ik mijn vuurdoop goed doorsta en ik geen black-out krijg.”

In SmallTown speelt Laure iemand die niet goed in haar vel zit en rondloopt met zwarte gedachten. “Geen gemakkelijke opgave want ik ben van nature een vrolijke meid die enthousiast door het leven gaat. Ik ben ook een echte dierenvriend. Ik heb een hond en een kat en ik zou later iets willen doen met dieren, maar dat is nog toekomstmuziek.”

Voorstellingen

SmallTown, een stuk van Willem Taeymans in een regie van Jan Vanaudenaerde, gaat in première op zaterdag 25 maart om 20 uur in het Ontmoetingscentrum Mandelroos, Gemeenteplein 1 in Oostrozebeke. Er zijn ook voorstellingen op zondag 26 maart (18 uur) en op maandag 27, donderdag 30 en vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april, telkens om 20 uur. (CLY)

Info en tickets: meervreugde.be