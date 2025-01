Tieners Louise, Lotte en Leonie krijgen ‘Bluvn Goan’ prijs omdat ze 257 maaltijden voor mensen in moeilijkheden maakten

Zaterdagavond werd in Heule de ‘Bluvn Goan’ prijs uitgereikt. De prijs wordt jaarlijks door politieke partij PVDA gegeven aan een persoon of een organisatie die West-Vlaamse solidariteit uitdraagt. Dit keer ging de trofee naar Louise, Lotte en Leonie. Ze kookten op oudejaarsavond niet minder dan 257 maaltijden voor mensen in moeilijkheden.

Het was op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie dat de partij de prijs aan één van de vijf kandidaten wist te overhandigen. Alle kandidaten hadden zich het afgelopen jaar ingezet voor hun medemensen, soms lokaal maar vaak ook op regionaal gebied.

Operatie brooddoos

Zo stond Enchanté op de lijst van kanshebbers. De vereniging lanceerde ‘Operatie Brooddoos’; waarmee ze lege brooddozen op school opnieuw gevuld wil krijgen. Het initiatief, dat op een bijzondere manier strijd tegen hongersnood op school, werd al op verschillende plaatsen in Vlaanderen gelanceerd.

Ook de bewonersgroep Venning was één van de kanshebbers. Die kwamen recent nog onder de aandacht, toen ze aan de alarmbel trokken. Na een falen van een verwarmingsketel, kwamen verschillende huizen zonder verwarming te zitten en dit in volle winterperiode.

Uiteindelijk waren het de zussen Louise, Lotte en Leonie die met de titel gingen lopen. De drie tieners uit Lauwe koken al jaren op oudejaarsavond voor mensen in moeilijkheden. Ooit begonnen met een oproep op sociale media, nadat ze overschotten van een feestmaal niet wilden weggooien, verdeelden ze dit keer 257 maaltijden.

Geen geldprijs

De ‘Bluvn Goan’ prijs is geen geldprijs. De winnende zussen kregen een uniek schilderij van de hand van kunstenaar Bruno Decock. De drie tieners kregen het kunstwerk uit handen van Natalie Eggermont.

De politica verdiende haar strepen als spoedarts, waarna ze als volksvertegenwoordiger werd verkozen tijdens de verkiezingen van oktober. De avond werd afgesloten met een fuif, waar alle aanwezigen los konden gaan dankzij de talenten van de aanwezige DJ.