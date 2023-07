Tiende en laatste editie van Rock Piratos

Rock Piratos sluit dit jaar af met de tiende editie, een samenvatting van wat het festival is: een veelbelovende jonge band, een bekende rockgroep en een feestact. Van 11 tot 14 augustus wordt café De Piraat omgetoverd tot Rock Piratos. Ook de laatste editie, want eind dit jaar valt het doek over café De Piraat.

“Negen edities lang bracht Rock Piratos muziek in openlucht naar het centrum van Lichtervelde van namen zoals Gestappo Knallmuzie en Meltheads tot bekende namen zoals 2 Fabiola, Belle Perez, Wim Souttaer en Gene Thomas. Aangezien café De Piraat noodgedwongen moet stoppen eind dit jaar, wordt de tiende editie ook meteen de laatste”, zegt organisator Sander Haeghebaert van café De Piraat.

Affiche

Vrijdag 11 augustus start de vierdaagse met een afterworkparty met foodtruck en dj’s. Zaterdag 12 augustus treden de Lichterveldse Lovebirds op, gevolgd door een afterparty. Zondag 13 augustus is het kindernamiddag. “Het wordt een spetterende namiddag met de kindershow Animax, gevolgd door niemand minder dan de bekende Piet Piraat,” vertelt Sander. “Na de voorstelling is er een barbecue. De eigenlijke festivaldag is op maandag 14 augustus met optredens van ‘Subatomic Strangers’, ‘The Wolf Banes’ bekend van het zeemanslied ‘As the Bottle runs dry’ en ‘The Turbo alive band’ met covers van volkszanger Johny Turbo. De tiende en laatste editie wordt een knaller!”

Tickets en info

Meer info over Rock Piratos vind je op de Facebookpagina Rock Piratos 2023. Tickets zijn digitaal te bestellen via de Facebookpagina of via www.uitinvlaanderen.be aan 16 euro per ticket.

Omwille van veiligheidsmaatregelen is het aantal plaatsen beperkt. (Jenka Watteny)