Tiende editie van Sylvesterjogging op 30 december: “We weten als geen ander hoe belangrijk het Kinderkankerfonds is”

Op zondag 30 december start de tiende editie van de Sylvesterjogging aan het gemeentehuis in Wielsbeke. De jogging begon kleinschalig, maar groeide uit tot een klassieker waarvan de opbrengsten naar het goede doel gaan.

Wat eind 2012 begon als een kleine activiteit met een gezellig samenzijn achteraf groeide uit tot een jaarlijks topevenement in Wielsbeke. Corona bracht het voortbestaan aan het wankelen, maar vorig jaar gaf stichter Kurt De Vriese de fakkel door aan dochter Ansofie (28). “Het zou jammer geweest zijn als dit mooie evenement voor het goede doel niet meer zou doorgaan. Ik wilde dat niet laten gebeuren”, vertelt Ansofie. “Vorig jaar organiseerden we de jogging nog samen met het oude bestuur, maar voor de jubileumeditie zijn Mathieu Vanneste, James Vanhoutte, Viktor Bultynck, Odylle Demeulemeester en ik verantwoordelijk.”

Afstanden

De Pro Sports Fun-Kidsrun bijt om 9.30 uur de spits af met drie afstanden. Een uur later is er de start van de Unilin 5 kilometer, de C-design 10 kilometer en de Optimmo 15 kilometer. “Nieuw is de Unilin Family Walk: een wandeling van zo’n 5,5 kilometer met vrije start tussen 10.30 en 11.30 uur. Achteraf is er onze alom gekende afterparty in de feesttent, waar we met dit volksgebeuren het jaar mooi kunnen afsluiten met een drankje en een hapje. Ik bedank ook graag de gemeente Wielsbeke, die onze organisatie genegen is. Ook jeugdvoetbal Wielsbeke is opnieuw een helpende hand in het horecagedeelte. En het belangrijkste: de opbrengt gaat rechtstreeks naar het Kinderkankerfonds.”

Neuroblastoom

Een van de deelnemers aan de Sylvesterjogging is de 14-jarige Colette Cabekke. De Wielsbeekse kreeg toen ze pas zes maanden oud was al af te rekenen met kanker. De goedlachse tiener neemt samen met haar mama An (46) deel aan de Family Walk. Haar broer Ewoud (17) en papa Hendrik (54) lopen 5 kilometer. “Colette was negen jaar in behandeling voor neuroblastoom, een tumor tussen de ribben en de longen”, vertelt Hendrik. “De behandeling duurde van december 2009 tot juni 2017. Er waren periodes dat het goed ging, maar in 2015 is ze zeer ernstig hervallen. Colette heeft zowat alles doorstaan: een operatie, chemo, stamceltransplantatie en immuuntherapie. Sinds 2017 gaat het goed.” “Ieder jaar ga ik nog op controle”, pikt Colette in. “Het is telkens met een bang hartje afwachten hoe de resultaten zijn. Het was best een lastige periode. Ik was heel moe en sliep veel. Ik kon niet naar school, waardoor ik mijn vriendinnen niet kon zien. Ik kreeg thuisonderwijs en in het UZ Gent, maar dat was niet echt een succes (lacht). Het UZ was zowat mijn tweede thuis geworden. Ik wilde op een gegeven moment zelfs niet meer naar huis.”

“We weten als geen ander hoe belangrijk het Kinderkankerfonds is”

“Colette kreeg daar de beste zorgen”, zegt Hendrik, kwaliteitsverantwoordelijke bij Roularta. “En daar heeft het Kinderkankerfonds veel mee te maken. Ze zorgen onder andere voor extra verpleegkundigen op de afdeling, maar ook dat een kind er een kind kan zijn. Ik ben zelf lid van het oudercomité van het Kinderkankerfonds. Het fonds heeft een grote impact op gezinnen. Daarom nemen we alle vier deel aan de Sylvesterjogging. We weten als geen ander dat dit heel belangrijk is.”

“Ik loop niet, maar speel volleybal, door mijn papa en nicht Lien. Nu speel ik bij de U13 in Wielsbeke. Voor mij is dit de ideale sport. Een uithoudingssport zou moeilijker zijn”, besluit Colette.