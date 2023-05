Tiende editie van jaarlijkse fietsbedevaart naar Oostakker: “We bidden voor stralend lenteweer tijdens de tocht”

Meimaand is Mariamaand. Er zijn de Ommegang in Ruiselede, de misvieringen en natuurlijk de pelgrimstocht naar Mariaoord Oostakker. Het joviale duo Carlos Lanckriet en zijn vriend Walter Mestdagh zijn opnieuw de organisatoren van dienst. Voor hen primeert de veiligheid en de sereniteit.

“Maar zwijg ons maar meteen van die notoire Meulestedebrug daar in het Gentse havengebied. Het is nu de tiende editie waar ik mijn schouders onder zet”, zegt Carlos. “Bij elke editie rijden we een viertal dagen voor de fietstocht het traject nog eens met de wagen. We controleren de verkeersveiligheid en kijken of er wegenwerken aan de gang zijn met omleidingen tot gevolg. Dat deden we vorig jaar ook. En toch! We kwamen daar aan en die verdomde brug was open, stond omhoog. We konden dus niet door. We stonden daar mooi geërgerd te blinken tot we, een geluk bij een ongeluk, een wielertoerist ontmoetten die ons spontaan de weg toonde en zelfs een extra ommetje deed om ons veilig naar de bestemming te loodsen. Voor zo’n man prevelen we meerdere Weesgegroetjes! Het is werkelijk godgeklaagd dat we vier dagen vooraf het parcours verkennen en dat er dan in extremis een obstakel opduikt of er ergens een omleiding is ingesteld. Het parcours op zich kennen we als onze broekzak. Ook nu primeert voor ons de absolute veiligheid en daar zetten we maximaal op in. We hopen op een groepje van 40 fietsers die sportiviteit en serene devotie moeiteloos combineren, zoals alle vorige jaren.”

Eieren naar Klaren

“En ja, om in de spirituele of religieuze sfeer te blijven ga ik toch de symbolische eieren naar Klaren voeren met een smeekbede voor stralend weer die dag. De afstand heen en terug bedraagt 78 km, perfect doenbaar voor de trappende deelnemers. Geen koers, geen snelheidsrace, maar gezellig praten en fietsen. We vertrekken in alle vroegte, als de vogeltjes heerlijk fluiten en de dageraad in volle schoonheid opdaagt”, vertelt Carlos.

Verzamelen aan café ‘t Fonteintje op zaterdag 20 mei, waar eerst een koffie met druppel klaarstaat, betaald door de gemeente. Om 7.30 uur is er de daadwerkelijke start. Voorziene aankomst aan het bedevaartsoord is 10 uur. Dan ontbijt, koffie of chocomelk, gelegenheid tot rondgang en stil gebed. Om klokslag 12 uur start de terugtocht.

Bij voorkeur vooraf inschrijven en betalen bij Carlos Lanckriet op 0478 13 65 36. De verzekering is inbegrepen in de deelnameprijs van 16 euro.