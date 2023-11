Tien winnaars bekroond tijdens prijsuitreiking zomerzoektocht Grensleie fietsroute

Afgelopen zomer konden fietsliefhebbende speurneuzen op zoektocht gaan langs de nieuwe Grensleie fietsroute.

Toerisme Grensleie, in samenwerkingsverband tussen de toeristische diensten van Dadizele-Moorslede, Menen, Wervik en Wevelgem, werkte een leuke zomerse fietszoektocht uit langs de nieuwe provinciale Grensleie fietsroute (58 km). Korte filmpjes leerden de deelnemers onderweg meer over de geschiedenis en eigenheid van de grensregio, en hielpen alsook om de antwoorden te vinden op de vragen.

De fietszoektocht was dé geknipte manier om deze nieuwe fietsroute in de kijker te zetten. Op de teller een 220 tal deelnemers waaruit vandaag tien winnaars bekend werden gemaakt in Het Applauws Lauwe. Zij gingen al fietsende naar huis met resto- en cadeaubonnen en boxen met fietsnetwerkkaarten.(NVM)