Tien Oekraïense vluchtelingen nemen hun intrek in hotel El Parador in Tielt: “Het minste wat we kunnen doen”

Tien Oekraïense vrouwen en kinderen logeren sinds vorige week in El Parador by Shamrock. In het Inofec Kaffee krijgen ze ’s middags een warme lunch. Voor Karel Vlaemynck, Ilse Nagel, Jochen Heytens, Annelies Vlaemynck en enkele collega’s was het een logische beslissing: “Rust, een maaltijd en tijd om even te bekomen, dat is het minste wat we kunnen doen.”

De recente oorlogssituatie in Europa heeft op iedereen een impact. “En dat stemt tot nadenken”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “Wij, onze medewerkers, klanten, het stadsbestuur van Tielt… veel mensen willen hun steentje bijdragen en met Group Vlaemynck en El Parador by Shamrock hebben we concrete mogelijkheden.”

Om de tien Oekraiënse vrouwen en kinderen op te vangen, krijgen ze de steun van collega-ondernemers Stefaan Van Hulle en Fanny Galle (Van Hulle Bouwservice), en Frederick Meulebrouck en Niels De Four (MC Bouw).

Bed en privacy

“In het Inofec Kaffee, aan de overkant van de Ringlaan, wordt elke middag gekookt en een tafel voor tien is dan eigenlijk gewoon iets om rekening mee te houden. Hetzelfde geldt voor de acht hotelkamers die we ter beschikking stellen.”

“We hoeven geen nieuwe infrastructuren te creëren om iets te verwezenlijken. We kunnen hen een bed, voldoende privacy, rust en een warme maaltijd gunnen en dat is in deze context heel wat.”

Overgangsfase

Extra ondersteuning krijgen de Oekraïense vluchtelingen via het Tieltse stadsbestuur, dat hen via de officiële registratiekanalen welkom heette. “Ze hebben hier geen rechtstreekse contacten of familieleden die hen kunnen opvangen. Vanuit het stadsbestuur wordt via een contactpersoon en met maatschappelijk werkers aan langetermijnoplossingen gewerkt.”

“In deze overgangsfase is het vooral belangrijk dat we hen de nodige rust gunnen. Tijd om op hun positieven te komen. Een beetje warmte. Die mensen hebben alles moeten achterlaten, hun echtgenoten zijn in Oekraïne gebleven, contact met het thuisfront is geen evidentie… Dan is het goed dat we hen deze voorlopige oplossing kunnen bieden.”