Tien muziekambassadeurs maken podcast over muziekverleden: Van jazz tot punk op babbelbank

In het zog van de tentoonstelling ‘Tournée Littorale. Iconische cafés in Oostende’, die nog tot en met 1 mei in de Venetiaanse Gaanderijen loopt, hebben tien Oostendse muziekambassadeurs een podcast gemaakt, die je nog tot en met het einde van de expo kan beluisteren op de babbelbanken in de wijken. Veel cafés en dancings waren immers ook voor het Oostendse muziekoeuvre erg belangrijk.

De tentoonstelling Tournée Littorale brengt het verhaal van een aantal roemruchte Oostendse cafés en het grootse Oostends muziekoeuvre. Het stadsbestuur breidt het muziekluik verder uit naar de wijken. Tien Oostendse muziekambassadeurs – Maarten Hostyn, Jan Dewulf, Dick d’Alaise, Frank Vermang, Glenn Vanhove, Gregory Delahaye, Stijn Deschacht, Danny Drooghenbroodt en Dirk Ooms – maakten een podcast met een korte introductie over zichzelf, een muziekgenre en de rol in de stad. Op de babbelbanken, die verspreid staan in de stad en de diverse wijken, scan je de QR-code en kom je op een pagina van de website van Stad Oostende terecht. Daar kan je verschillende muziekgenres ontdekken: urban sound, new wave, industrial en gothic, jazz en soul, rock, elektronisch, metal, punk en hardcore, Nederlandstalige muziek en klassiek.

Babbelbanken

“Oostende wil graag een pionier zijn op veel vlakken en als het over muziek gaat, waren we dat lang geleden al. Naast bijzondere platen met een Oostendse link of belangrijke duiding over muziekgeschiedenis in de tentoonstelling, trekken we met Ostend is Music nu ook naar de babbelbanken. Wie de podcasts zal beluisteren en de expo bezocht, zal snel links tussen verschillende weetjes leggen. Beide projecten versterken elkaar. Zo nam Frank Vermang, schrijver van het boek Oostende, Rock & Roll een podcast op en verwerkte de dienst cultuur zijn kennis volop in de expo”, aldus schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert (CD&V).

“De Babbelbanken brachten, naast hun ontmoetingsfunctie, ook al heel wat leuke initiatieven tot in de wijken en buurten. Kerstverhalen, poëzie van eigen bodem, carnaval, doeopdrachten voor kinderen, podcasts van theatergroep Open Doek… er kwam heel wat aan bod. We merken een groot enthousiasme bij de bewoners en hopen dat deze actie opnieuw een schot in de roos zal zijn. Oostende is nu eenmaal een stad vol muziek en dat plaatsen we graag nog eens extra in de kijker”, zegt schepen van Samenleven Maxim Donck (N-VA).

Wedstrijd

Ten slotte kunnen UiTPAS-houders deelnemen aan de Ostend-is-Musicwedstrijd. Via de website www.oostende.be/tournee-babbelbank kan je een wedstrijdformulier invullen. Het antwoord op de vragen vind je door de podcasts te beluisteren. Luister dus goed, vul jouw antwoorden in en haal een leuk Ostend-is-Musicbierpakket op in het UiTloket in het Stadhuis. Stadsbrouwerij ’t Koelschip brouwde tien verschillende bieren en wil daarmee een 20-tal Oostendse bands, dj’s, tourmanagers, geluidstechnici… steunen. Wie deelneemt aan de UitPAS-wedstrijd en ook nog wint, steunt dus de artiesten die op de bierflesjes staan.