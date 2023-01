Tien jaar straatambassadeurs gevierd in Oostkamp: “Wij verbinden buurtbewoners”

Donderdag 26 januari vierden de Oostkampse straatambassadeurs hun tiende verjaardag. Verspreid over Oostkamp zijn er maar liefst 90 straatambassadeurs actief. In die tien jaar is hun rol sterk geëvolueerd. Naast het opvangen van praktische vragen gaat er steeds meer aandacht naar het verbinden van de buurtbewoners en het verhogen van de betrokkenheid in de buurt.

De straatambassadeurs begonnen in 2013 binnen de werkgroep Mensen Spreken Mensen. Na een oproep via sociale media en de Merel startte een groep van 20 enthousiaste inwoners, verspreid over alle deelgemeenten. Hun aantal is ondertussen gegroeid naar 90 en ze vertegenwoordigen iets meer dan 200 starten in Oostkamp.

Schakel tussen buren

Het is de bedoeling van de gemeente Oostkamp om voor elke straat een straatambassadeur te vinden. Maar bij lange straten zoals de Kortrijksestraat, De Legeweg of de Sijslostraat is dat vaak een uitdaging. Daar is de afbakening van een gebied moeilijker en kennen de buren elkaar vaak minder goed. Net op deze plaatsen kan een straatambassadeur op vlak van verbinding een meerwaarde betekenen. De straatambassadeur is niet alleen een schakel tussen de buren, de wijkinspecteur van het Houtsche en de gemeentelijke diensten, maar steeds vaker ook de schakel tussen de buren onderling. Verbondenheid, betrokkenheid en een buurt waar buurtbewoners, over verschillende generaties en culturen heen, elkaar ontmoeten en helpen is het doel.

“We delen regelmatig tips en tricks over hoe je een probleem in je buurt kan aanpakken en oplossen”

Ook voor de straatambassadeurs is het een uitdaging. “Je staat er als straatambassadeur niet alleen voor. De gemeente ondersteunt je bij vragen en helpt je op weg. Ook onder de straatambassadeurs onderling is er een goede en leuke samenwerking. We delen regelmatig tips en tricks over hoe je een probleem in je buurt kan aanpakken en oplossen”, weet Eveline Broucke te vertellen die zelf straatambassadeurs is van de Hazelbeekstraat. (GST)