Tien jaar ontmoeting bij ‘De zoete inval’: “Eenzaamheid vaak onderschat”

Al tien jaar lang zetten de vrijwilligers van Welzijnsschakel ‘t Grachtje op zondag de deuren open voor mensen die de namiddag graag in gezelschap willen doorbrengen. Onder de naam ‘De zoete inval’ bieden ze koffie en een koekje aan en vooral de mogelijkheid om te babbelen.

Fino Tratsaert en Denise Hoedt zijn twee vrijwilligers die mee aan de wieg stonden van ‘De zoete inval’. “Toen priester Giedoo Dereu in 2012 met pensioen ging, kwam de pastorie in de Honzebroekstraat vrij”, vertelt Fino. “De parochiegemeenschap H. Godelieve heeft de kans gegrepen om er een echt parochiehuis van te maken en het doet nu dienst als secretariaat, maar ook als ontmoetingsplaats.”

Chauffeurs gezocht

“We zijn gestart met ‘De zoete inval’ omdat we merkten dat een grote groep oudere mensen nogal geïsoleerd leeft. De partner valt weg, de vriendenkring wordt kleiner en de mobiliteit beperkter”, zegt Denise. “Tijdens de week kunnen ze naar Okra of krijgen ze zorg aan huis, maar op zondag zitten ze vaak alleen. Daarom verwelkomen we hen hier met koffie en een koekje en kunnen ze de namiddag samen doorbrengen.”

Het concept van ‘De zoete inval’ is simpel. Geen reservaties of inschrijvingen, je komt gewoon langs als je daar zin in hebt. “We wilden de drempel zo laag mogelijk houden”, weet Denise.

‘De zoete inval’ was van bij de start een succes. “Al kunnen de aantallen wel schommelen”, vertelt Fino. “Na corona zijn er een paar mensen afgehaakt en niemand is verplicht om elke week te komen.” Toch merken ze dat het voor bepaalde mensen moeilijk is om tot bij ‘t Grachtje te geraken. “We zien hier mensen van alle leeftijden, maar de meeste zijn iets ouder en vaak minder mobiel. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die in een beurtensysteem mensen tot hier willen brengen.”

En die vrijwilligers krijgen veel terug van de deelnemers. “In die tien jaar hebben wij echt wel veel fijne en warme mensen leren kennen”, vertelt Denise.

Iedereen welkom

“Ik luister soms met ontroering naar hun verhalen over de oorlog en over de armoede die ze gekend hebben. Je leert hen écht kennen en dat raakt me wel.”

“Als ze op het einde van de namiddag dan zeggen dat ze ‘weer een schone achternoene’ gehad hebben, dan is mijn dag geslaagd. Wij doen het voor hen, maar we krijgen ook veel van hen terug.”

“Eenzaamheid is een onderschat probleem en daarom willen we ‘De zoete inval’ nog eens onder de aandacht brengen”, aldus nog Fino. “Iedereen voor wie de zondag moeilijk te overbruggen valt, is welkom, ongeacht de leeftijd of de woonplaats, want ook mensen van buiten de Godelievegemeenschap zijn welkom.”

‘De zoete inval’ is gratis (vrije bijdrage) en vindt elke zondag plaats van 14 tot 16 uur in ‘t Grachtje, Honzebroekstraat 19. Elke tweede zondag kan je inschrijven voor het ontbijt van 8 tot 9.30 uur, tegen de prijs van 8 euro. Meer info bij ‘t Grachtje op 051 20 77 48 of via luc.fino@skynet.be.