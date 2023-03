Tien jaar na ongeval leeft Joeri verder in boek, graffiti en feest

“Wit je nog die kjé dat Joeri…” Wie Joeri ‘Cupertje’ Decuypere kende, heeft een verhaal. Tien jaar na zijn fataal ongeval bundelt zus Evi al zijn grappen en grollen in Joeri’s book of madness tijdens Cuperfest, een verkleedfeestje waarmee hij herdacht wordt. Cupertje is er ook aanwezig, dankzij een nieuw graffitiportret. “Joeri is er nog altijd om ons te verenigen”, aldus zijn vriendengroep. “Allen welkom op Cuperfest: doe een keer zot en geniet van het leven, zoals Joeri deed.”

Sinds een noodlottige zaterdagmorgen in maart 2013 blijft Joeri Decuypere uit Geluveld voor altijd 27, “in de fleur van zijn leven”. Tien jaar later koesteren zijn vrienden hem nog altijd als Cupertje, de “grappenmaker” en “gekke nonkel”, die iemand ooit tien eendjes cadeau deed op een instuif. “Dat was Joeri”, lacht Wesley Butstraen (42), zijn beste vriend. “Maar ik veronderstel dat hij door velen als beste vriend werd beschouwd, want Cupertje was heel populair.”

De man leerde tal van mensen kennen in de Ieperse speelpleinwerking en het uitgaansleven. “Hij was een van de eersten, die zich verkleedde op Tomorrowland”, herinnert Wesley zich. “Het krantje van dat festival publiceerde een foto van Joeri als Sneeuwwitje. Hij zei eens dat hij zelf een festival zou organiseren voor duizend man. Joeri had een huis gevonden vlakbij zijn ouderlijk huis, met een tuin. Ideaal voor zo’n feest.”

Op een paar kilometer van zijn huis overleed Joeri na een nachtje stappen. Hij was even ingedommeld en belandde met zijn auto tegen een boom langs de Meenseweg bij Bellewaerde. Maar zijn festival kwam er.

Genieter

“Cuperfest wordt elk jaar georganiseerd rond de datum van zijn overlijden. We verbinden mensen om Joeri te herdenken en om onszelf eraan te herinneren dat het leven moet gevierd worden. Zoals hij dat deed”, aldus Wesley. “Cupertje is ooit halsoverkop vertrokken naar Cannes in Zuid-Frankrijk. Gewoon, omdat hij het mooie weer wou opzoeken. Hij kon enorm genieten van het moment. Met Cuperfest proberen we momenten te creëren om samen te genieten. Door corona konden we een paar jaar niks organiseren, maar op 1 april is het eindelijk weer zover: we komen ’s avonds samen voor een verkleedfeestje in de concertzaal van jeugdhuis JOC in Ieper.”

De concertzaal wordt straks gedecoreerd met een groot graffitiwerk van Joeri, die grafisch aangelegd was en graffitiworkshops gaf. Enkele vrienden maakten het werk afgelopen weekend op basis van een typerende foto van Cupertje: uitbundig, met z’n hoed en zonnebril. “Chic enni, horen we hem zo zeggen.”

Ook zus Evi (39) is erbij, samen met haar zoontjes Seppe (11) en Robbe (6). “Beide hebben hem nooit echt gekend, en toch praten ze graag mee over nonkel Joeri bij het herbekijken van foto’s”, vertelt ze. “Mijn broer leeft verder in de verhalen. Hij plakte eens twintig pakken watte rond zich om als tampon deel nemen aan de nieuwjaarsduik in Oostende. Zo zijn er immens veel verhalen. Als er een feestje was en Joeri was erbij, zou er iets gebeuren. Voor de komende editie van Cuperfest maak ik een fotoboek en de aanwezigen kunnen dan anekdotes oprakelen en neerschrijven. Zo willen we zijn levensboek samenstellen: Joeri’s book of madness. Allemaal initiatieven om hem te herdenken op een leuke manier. Zoals hij het zou gewild hebben.” (TP)