Tien jaar jonge Greenforward vzw wint cultuurprijs, socio-culturele erkenning voor De Stoasje

Greenforward vzw, dat jaarlijks het Irie Vibes Festival organiseert, krijgt van de cultuurraad de cultuurprijs. De erkenning als socio-culturele laureaat is voor het inclusieproject ‘De Stoasje’. De uitreiking, die vorig jaar vanwege corona niet kon doorgaan, vond vrijdagavond plaats in Ten Bogaarde.

De stationshub De Stoasje is een samenwerking van drie partners: het Sociaal Huis Kortemark, OC Sint Jan de Deo Handzame, en Tordale Torhout. Sedert maart 2018 is het station niet alleen een mobiliteitshub maar ook een ‘menselijke’ hub geworden waar inwoners, verenigingen, diensten, Noord-Zuid, met elkaar verbonden worden en waar inclusie van mensen met een beperking centraal staat. Enerzijds is De Stoasje de uitvalsbasis van waaruit mensen met een beperking, op basis van hun interesses en mogelijkheden, taken opnemen in woonzorgcentra, school, bibliotheek, … Er gebeuren zwerfvuilacties, er wordt geflyerd, de deelfietsen worden onderhouden,… Anderzijds is er ook heel wat activiteit in de stationshub: er worden kaartjes gemaakt, brieven geplooid, goodiebags gevuld, bestellingen van de Oxfamwebshop afgehaald,… Op dinsdag en donderdag is iedereen er welkom: ‘kom-en-zet-je’ is de slogan. Dit ruime en gevarieerde taken- en activiteitenpakket vormt voor de mensen met een beperking een meerwaarde om hun talenten te ontdekken en te versterken én zij krijgen de kans om volwaardig te participeren aan het leven en werken in Kortemark.

“De werking wordt gedragen door enkele geëngageerde beroepskrachten en een onmisbaar team van acht enthousiaste vrijwilligers”, verduidelijkt Ann Sap van De Stoasje, samen met haar team duidelijk verrast bij het vernemen dat de titel ‘socio-cultureel laureaat 2022’ aan hen toegekend werd. Voor hun prijs, een cheque van 400 euro, wordt straks een ideeënbus geïnstalleerd zodat medewerkers, beroepskrachten en vrijwilligers daarin hun voorstellen kunnen deponeren.

Greenforward. © Foto Coghe

Stationshub De Stoasje is sinds 22 april tijdelijk verhuisd naar het oude bibliotheek of ‘stationshub 2’, Torhoutstraat 9. Het volledige interieur van het stationsgebouw evenals het bijhorend sanitair gebouw worden immers volledig gerenoveerd en aangepast aan de noden van het project door de Gemeente Kortemark en Transmobil.

Irie Vibes

De cultuurprijs ging naar Greenforward, de vzw die ook het jaarlijks Irie Vibes Festival organiseert. Ook zij reageerden erg verrast maar blij op de erkenning. Greenforward bestaat tien jaar en is vooral muzikaal actief met de organisatie van hun jaarlijks muziekfestival in juli. Daarnaast trekken ze resoluut de kaart van ecologie en socicaal engagement. Zo waren ze een van de eerste festivals in de regio die gebruik maakt van herbruikbare bekers, die een volledig ecoteam heeft en aan waterrecyclage doet. En in 2018 wonnen ze de GreenEvent Award voor kleine evenementen. Verder is Greenforward vzw s ook internationaal actief, onder andere in Tanzania waar ze de projecten Women Empowering Women Entrepreneurs en WEEDO (Women Empowering and Entrepreneurship Development Organization) actief steunen.

Ook het bestuur van Greenforward vzw kreeg, naast een beeldje van kunstenaar Nick Ervinck, een cheque van 400 euro. Een bedrag dat ongetwijfeld van pas zal komen bij de organisatie van hun festival op 22 en 23 juli in Kortemark.

Nog dit: de cultuurprijzen worden driejaarlijks toegekend, maar door corona kon de uitreiking vorig jaar niet doorgaan.