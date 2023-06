Tien jaar geleden verwijderde Eddy Vercaemere laatste ster bij ‘Sterrenmeisje’: “Ze werd uitgelachen en gebruikt, wij boden hulp aan”

De toen 19-jarige Kimberley Vlaeminck werd in 2009 op enkele dagen tijd wereldbekend als ‘Sterrenmeisje’. Rouslan Toumaniantz tatoeëerde 56 sterren op de zijkant van haar gezicht. Op 1 juni 2013 liet ze met een laserbehandeling haar laatste ster verwijderen bij Tattoo Eddy in Kortrijk. “Ik heb ze zelf gecontacteerd omdat ik het jammer vond dat niemand haar hielp.”

Vier jaar na haar opvallende gezichtstatoeage ging Kimberley opnieuw incognito door het leven dankzij negen laserbehandelingen bij Tattoo Eddy, één van de pioniers in Kortrijk. In 1993 opende hij zijn eigen tattooshop in de Zwevegemsestraat. Tijdens de werken verhuisde hij even naar het winkelwandelgebied en nam intussen opnieuw zijn intrek in de nieuwbouw.

Laser met veel power

“De tattoowereld en haar machines zijn enorm geëvolueerd. Ons nieuw lasertoestel heeft veel power om ook dieper gelegen inkt in de huid te verwijderen. De laser met gebundelde lichtflits schiet de inkt kapot. Die wordt gefragmenteerd en het lymfesysteem kuist de inkt op door de kleine deeltjes af te voeren”, legt Eddy Vercaemere uit. “Op de ene plaats gaat dat beter dan elders. Zo is het bij gewrichten bijvoorbeeld moeilijker omdat daar minder aders zijn en dus minder doorbloeding. Hoeveel beurten er met een laserbehandeling zullen nodig zijn, is afhankelijk van de hoeveelheid inkt, hoe diep die ligt en de soort inkt. Die factoren maken het verschil bij het verwijderen. Met de laser neem je laag per laag weg. Er zijn achteraf geen littekens mits een goede naverzorging.”

“Ik heb haar zelf gecontacteerd. Ik ergerde mij serieus aan de situatie”

Bij een laserbehandeling moet de zon vermeden worden en mag je geen snelle oplossing verwachten aangezien inkt afbreken een langzaam proces is. Kimberley passeerde negen keer bij Tattoo Eddy over drie jaar tijd met een pauze in de zomer. “Ik heb haar zelf gecontacteerd. Ik ergerde mij serieus aan de situatie. Kimberley werd uitgelachen en gebruikt, niemand bood hulp aan. Initieel moest ik ze zelfs overtuigen. Ze was waarschijnlijk al te vaak van pier naar pol gestuurd. We hadden medelijden met haar en boden de behandeling, die normaal 250 euro per beurt kost, gratis aan in ruil voor wat hulp in de shop.”

Uiteindelijk betaalde Kimberley via de uitgeverij de resterende zes behandelingen met de opbrengst van haar boek ‘Van Sterrenmeisje tot Kimberley’. Tijdens de behandelingen werd nauwelijks gepraat over haar situatie. “Ze wou die stempel kwijt en breken met alles. Nu is ze het Sterrenmeisje niet meer en sinds de laatste behandeling heb ik ook geen contact meer met haar. Kimberley wou haar anonimiteit terug en ik ben blij dat ik die haar kon geven.”