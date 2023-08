Tien jaar geleden startten Frans en Rosanne uit Tielt hun tocht naar Compostela: “We hadden zelfs nooit blaren”

Exact tien jaar geleden startten Frans De Maeght en Rosanne Ally uit Tielt hun eerste voettocht naar Compostela. Vijf jaar deden ze erover om de volledige tocht te volbrengen. Vijf jaar later wagen ze zich nog steeds elk jaar aan een flinke wandelvakantie. “Al hebben we ons dit jaar toch net iets meer laten verwennen.”

Frans De Maeght (74) en Rosanne Ally (66) zaten ooit samen op de Poelbergschool, maar hadden daarna elk hun eigen leven. “Tot we op een dag al wandelend naar Waregem trokken om naar hetzelfde feest te gaan”, steekt Rosanne, getrouwd met Erik Lambrecht, van wal. “Frans stapte toen al heel lang bij de Milo-boys.” Frans, gehuwd met Christa Snauwaert, vult aan: “Ik merkte op dat Rosanne toch gemakkelijk kon meewandelen. Daarom nodigde ik haar uit in ons groepje. Wij gingen elk jaar op Hallebedevaart, van januari tot mei gingen we op zondag trainen. Zo is de vriendschap tussen ons gegroeid.”

Vanaf dan trok Rosanne elk jaar met het groepje naar Halle. “We deden al eens onnozel en zo kwam Compostela ter sprake”, vertelt ze. “We willen immers telkens onze grenzen verleggen. Van het een kwam het ander en voor we het wisten, waren we onze tocht aan het organiseren.”

Vijf jaar Compostela

In de zomer van 2013 vertrokken ze. “We startten in Germaine, net buiten Reims”, legt Frans uit. “Die eerste keer hebben we drie weken gewandeld. Dat herhaalden we zo jaar na jaar, het derde jaar wandelden we zelfs vier weken. Telkens haalden we 500 tot 600 kilometer.”

Na vier jaar bereikte het duo hun einddoel. “We wandelden soms met ons tweetjes, maar regelmatig kregen we ook het gezelschap van anderen die enkele dagen meewandelden”, vertelt Rosanne. “We waren uiteraard erg blij om Compostela te bereiken, maar toch voelde onze tocht niet als compleet. We waren in 2013 immers gestart vanuit Germaine en niet vanuit Tielt.”

Daarom stippelde Frans het jaar nadien een wandeltocht van Tielt tot Germaine uit. “Zo was de cirkel helemaal rond”, lachen ze. “Maar dat betekende niet dat we daarna wilden stoppen. We zijn blijven wandelen, in 2019 trokken we zelfs te voet naar Lourdes.”

Jubileumeditie

Deze zomer vierden ze hun tiende wandelverjaardag. “We hebben ons groepje intussen De Straffe Stappers gedoopt”, geeft Rosanne mee. “Voor dit jubileumjaar wilden we iets anders doen. We trokken naar twee B&B’s in Frankrijk en gingen van daaruit in lussen wandelen. Intussen werden we in de B&B’s extra verwend, een echte feesteditie dus. We zijn met ons gat in de boter gevallen bij Maison Mambré, uitgebaat door Wim Van de Pitte, oud-bakker van Aarsele, en zijn echtgenote Veerle. Ook bij de Chambres d’hôtes La Sagette in Saint Pastour van Kurt Demey uit Ruiselede was het fantastisch.”

“We sliepen bij boeren, priesters en kunstenaars”

Zoveel luxe hebben Frans en Rosanne tijdens hun tochten naar Compostela niet vaak gekend. “Maar we hebben wel geweldige dingen meegemaakt”, vertelt Rosanne. “We sliepen bij priesters, boeren, kunstenaars. Een keer zijn we weggelopen. Op die slaapplaats was het echt te vuil.”

“Tijdens ons eerste jaar zijn we eens in een klooster blijven slapen en aten we met de zusters. We wilden helpen afruimen, maar dat mocht niet. Ze namen ons groepje wel mee naar de keuken en daar hebben we de hele avond appels moeten schillen. Plezier dat we hadden”, lacht Rosanne.

(Lees verder onder de foto)

© gf

Warm welkom

“In een ander klooster stond de priester ons op te wachten, een Canadees van 82 jaar”, deelt Frans. “Hij stond zijn bed af en kookte voor ons. Daar voelden we ons zo welkom. Nu, als je op bedevaart bent, krijg je op de meeste plaatsen wel een heel warm welkom.”

Rosanne vertelt verder: “Al die dingen zorgden er telkens voor dat we tijdens onze wandelingen weer gespreksstof hadden. Nooit zijn we in ruzie gevallen, niet met elkaar en ook niet met andere leden van onze groep, ondanks het soms grote leeftijdsverschil. We zijn gelukkig ook gespaard gebleven van echte ongelukken. In Lourdes gebeurde het grootste ongeluk. Iemand kreeg daar zo’n paaltje dat uit de grond opkomt tegen het been. Het duurde een tijdje eer dat genezen was.”

Rosanne en Frans hadden zelfs nooit blaren. “Ik leerde van mijn nonkel die meer dan 50 jaar meewandelde naar Halle, hoe ik mijn voeten moest insmeren met vetkaarsen. Daarnaast gebruik ik Mefix-tape. Maar alles begint toch met de juiste schoenen en goede kousen”, legt Frans uit.

Dromen

Zijn er nog dromen nu Compostela bereikt is? “Ik wil nog eens terug naar Compostela, maar dan via de kustroute. Nu wandelden we via het binnenland. Maar die kustroute schijnt erg toeristisch en bijzonder druk te zijn”, droomt Rosanne. “Misschien kunnen we via de Portugese kant wandelen”, droomt Frans mee… (LDW)