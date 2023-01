Tien bergen boven de 6000 meter beklommen: “Het was keihard, maar écht top”

Opdracht volbracht, steile verwachtingen ingelost, droom vervuld. In amper twee maanden tijd heef Koen Darras (42) uit Wijnendale-Torhout in de Andes tien bergen van meer dan 6.000 meter beklommen. Met als kers op de taart de 6.961 meter hoge Aconcagua in Argentinië. “Het was keihard, maar écht top”, straalt hij.

Koen woont met huisarts Nele De Groote (42) en hun kinderen Nina (11), Lio (7) en Ziggy (4) in Wijnendale. Als zelfstandige ondernemer is hij partner bij Travelbase, de reisonderneming met de focus op natuur en avontuur. Hij liet zich voor zijn Andes-project tijdens het klimmen begeleiden door de Nederlandse ervaren alpiniste Sara Eenhoorn (28), die ook bij Travelbase werkt. Koen en Sara zijn dus collega’s. In mei bedwongen ze als voorproefje in Frankrijk met succes de Mont Blanc, 4.809 meter hoog.

In Chili ook op vulkanen geklommen

De tien mastodonten die Koen en Sara samen met lokale gidsen beklommen hebben, bevinden zich in Bolivia, Chili en Argentinië. Op een aantal ervan plantte Koen de Torhoutse vlag op de top. “Zo bracht ik mijn stad letterlijk op een hoog niveau”, lacht hij. “Net vóór eindejaar ben ik weer veilig in Wijnendale thuisgekomen en nu gaan Nele en ik een weekje skiën. Na twee maanden valt er heel wat bij te praten natuurlijk.”

“Zwaar om te klimmen op plaatsen waar je amper 50% zuurstof hebt, met een ijzige wind en bij temperaturen van 20 tot 30 graden onder het vriespunt”

In Chili heeft Koen onder andere vulkanen beklommen. Passieve uiteraard, want ze spuwen geen lava meer. Hij liet zich vooraf voor zijn klimavontuur klaarstomen door gewezen Torhoutenaar Jürgen Vierstraete. Die heeft als sportcoach een zelfstandige zaak die Level Up heet. “Hij heeft me fysiek en mentaal helemaal op punt gezet”, zegt Koen.

Koen Darras op de top van de San Francisco in Chili (6.018 meter): “Het was zwaar, maar we hebben doorgebeten.” © JS

De koude aan vingers en tenen getrotseerd

Toch is het avontuur erg uitputtend geweest. “Ik heb wat onderschat hoe zwaar het is om te stappen en te klimmen op plaatsen waar je amper 50% zuurstof hebt, met een ijzige wind en bij temperaturen van 20 tot 30 graden onder het vriespunt. Maar we hebben op de tanden gebeten, de koude aan vingers en tenen getrotseerd en volgehouden. Overigens: zo’n beklimming draait zeker niet enkel om het bereiken van de top. Het gaat vooral om de lange weg ernaartoe. Je kunt nog zoveel bergen bestijgen als je wilt, maar als je eindbestemming het enige doel is, zal je nooit ervaren wat écht reizen en genieten is.”

En nu gaan klimmen op Antarctica

De tien 6.000-plussers die Koen samen met Sara in de Andes beklommen heeft, maken deel uit van de aanloop naar een nog groter project dat het duo in drie jaar tijd hoopt te realiseren. De hoogste bergtoppen van de zeven continenten worden The Seven Summits genoemd en die beklimmen is de droom die Koen najaagt. De eerste van de zeven is de Aconcagua, die intussen achter de rug is. De laatste van de zeven zou de Mount Everest in de Himalaya moeten worden, met zijn 8848 meter de hoogste berg ter wereld. “Ook daar op de top een Torhouts vlagje planten, ik hoop dat het lukt”, twinkelen Koens ogen.

Bergen, gelukkig zijn en vrijheid

Het hele project draait rond bergen, gelukkig zijn en vrijheid. Die woorden heeft Koen in het Engels in zijn ijspikkel laten graveren: mountains, happiness, freedom.

De volgende uitdaging staat in het najaar gepland: het beklimmen van de Mount Vinson, met zijn 4.892 meter de hoogste top van Antarctica. Dat wordt de tweede berg van de Seven Summits. Hij bevindt zich op ongeveer 1.200 km van de Zuidpool.