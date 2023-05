Tien bands tekenen present voor zomerse Parkconcerten in Poperinge

Het programma van de Parkconcerten 2023 is gekend. Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf tijdens vijf muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

“Het Poperingse publiek kon eind vorig jaar bands voorstellen via het digitale platform van de stad. In januari startte de stemronde. Poperingenaars stemden massaal op de 49 genomineerde artiesten. Ze brachten samen meer dan 3.000 stemmen uit”, zegt Cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V).

De cultuurdienst stelde met de favorieten een evenwichtig programma samen voor deze zomer. Daarbij speelden ook de agenda van de artiesten, de kostprijs en praktische haalbaarheid een belangrijke rol. “Er werd natuurlijk ook gestemd voor wereldartiesten, die alleen op Werchter of in het Sportpaleis optreden. Maar de uitkoopsom voor dergelijke bands is uiteraard niet haalbaar voor ons budget”, aldus nog schepen Loes Vandromme.

Line-up

Vier bands uit de top tien bemachtigden een plekje in de line-up: Dust, Les François, Project X en Subatomic Strangers. Twee favorieten van vorig jaar, The Heartclub Band en de Faute Bendt staan ook op het programma. Old Skool Bluesband, Triplesex XL, Boom’n Van de Weireld en Cardboard Cabin vervolledigen de affiche van de Parkconcerten 2023.

Op donderdag 6 juli komen The Heartclub Band, The Old Skool Bluesband en Boogie Boy. Op donderdag 13 juli is het de beurt aan Les François en Project X. Op donderdag 20 juli komen Triple Sec XL en Boom’n van De Weireld. Op donderdag 10 augustus is het de beurt aan Subatomic Strangers en Coverband Dust. Op donderdag 17 augustus sluiten Cardboard Cabin en de Faute Bendt af.

Op 6, 13 en 20 juli en op 10 en 17 augustus is iedereen welkom in het Burggraaf Frimoutpark. De parkconcerten starten telkens om 20 uur. De toegang is gratis.

Muzieknamiddag

Op donderdag 13 juli organiseert Cultuur Poperinge in samenwerking met Atelier Estrade van De Lovie vzw een extra muzieknamiddag. De Nederlandstalige coverband De Kemels zorgt voor zomerse sfeer en gezelligheid in het stadspark. De muzieknamiddag start om 14.30 uur. De toegang is gratis.