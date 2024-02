Tieltse wandelvoetbalploeg zit in nieuw jasje: “Zeker jonge mensen denken dat het een ‘luie’ sport is, maar niets is minder waar”

De leden van de wandelvoetbalploeg van ‘t Pompierke in Tielt zitten in een nieuwe tenue dankzij sponsor Van Hulle. De vereniging is nog piepjong, maar de sport zit flink in de lift. Dat bewijst ook het groeiende aantal leden. We gingen een kijkje nemen op de training. “Zeker jonge mensen denken dat het een ‘luie’ sport is, maar niets is minder waar”, klinkt het.

“Onze club werd eind 2021 opgericht onder de vleugels van OKRA door wijlen Luc Vanrenterghem”, legt bestuurslid Hans Verkest uit. “We zijn met een man of vijf gestart, allemaal oud-voetballers die graag actief wilden blijven. Door corona heeft de werking lang op een laag pitje gestaan, maar de mond-tot-mondreclame heeft z’n werk gedaan en we tellen nu achttien actieve leden. In het begin trainden we om de twee weken in de sportzaal van Campus De Reynaert. Naarmate het aantal leden toenam, hebben we daar een wekelijkse training van gemaakt. Anderzijds nemen we ook regelmatig aan tornooitjes deel. Op zaterdag 20 april gaan we trouwens zelf voor het eerst een tornooi organiseren, in Aarsele.”

Laagdrempelig en toegankelijk, maar toch ook intensief

Wie ooit zelf op het voetbalveld heeft gestaan, weet dat voetbal een blessuregevoelige sport is. Niet ideaal voor vijftigplussers, al biedt wandelvoetbal een oplossing. Een officiële competitie bestaat niet, maar de sport is wel aan een flinke opmars bezig in onze provincie. Zo zijn er onder meer clubs in Oostrozebeke, Waregem, Zwevezele, Torhout, Rumbeke, Kortrijk en Ieper. Ook Tielt heeft een eigen ploeg. Zoals de naam al doet vermoeden is lopen niet toegestaan. Snelwandelen kan wel. Er wordt met vijf tegen vijf gespeeld op een vierde van een gewoon voetbalveld en contact dient vermeden te worden. Verder mag de bal ook niet hoger komen dan een meter. Die ingrepen zorgen ervoor dat de sport laagdrempelig en toegankelijk is voor 55-plussers.

Er wordt op het plein best snel over en weer getikt tussen de spelers. Of het voor de oud-voetballers niet moeilijk is om niet te gaan lopen? “Die reflex heb je wel de eerste keer, maar na één wedstrijdje ben je dat al gewend hoor”, gaat Gerrit Verheye (63) verder. Hij is net gewisseld en neemt een korte adempauze. “Ondanks het feit dat er niet gelopen mag worden, is de sport fysiek echt niet te onderschatten. Zeker jonge mensen denken dat het een ‘luie’ sport is, maar niets is minder waar. Je gebruikt heel andere spieren dan bij gewoon voetbal, maar ook wandelvoetbal is intensief. En je kan je ook zeker blesseren. Vooral bij die cruciale laatste stap om tot bij de bal te komen worden al eens wat risico’s genomen.” (SV)