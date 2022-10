Tieltse versie van Monopoly nu helemaal klaar: opbrengst gaat naar kinderafdeling Sint-Andriesziekenhuis

De nieuwe Tielt-versie van het bordspel Monopoly is klaar voor verkoop. De variant werd voorgesteld in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. De locatie was niet toevallig gekozen, de opbrengst gaat immers integraal naar de kinderafdeling van dat ziekenhuis.

Monopoly Tielt kwam er door een samenwerking tussen initiatiefnemer Pieter Baesen van Wouter’s Kwaliteitsvis, uitgever Groep 24 en het stadsbestuur. Ook lokale ondernemers werkten mee. “De lancering gebeurde één jaar geleden al, maar de speldoos was nog niet compleet”, geeft commercieel directeur van uitgeverij Groep 24 Dries Slootmans mee. “Er ontbrak nog één locatie en via een stemronde kon iedereen meebepalen wie er die ene locatie mocht invullen.” Cafévoetbalploeg d’Hespe behaalde het meest aantal stemmen.

Alle locaties van het klassieke spelbord werden omgezet in typische Tieltse straten, gebouwen en bezienswaardigheden. De kans- en fondskaartjes werden gepersonaliseerd en de vier stations werden vervangen door vier authentieke molens. De nutsvoorzieningen werden vervangen door horecazaken. Ook de deelgemeenten komen aanbod.

Tielt ontdekken

Initiatiefnemer Pieter Baesen vult aan: “De nieuwe versie van Monopoly neemt je mee op trektocht in de stad en is een unieke manier om Tielt op een andere manier te ontdekken. Het spel brengt je naar de Markt met de Halletoren maar ook de Europahal, het gemeentehuis, de horecazaken, de authentieke molens, lokale handelaars en noem maar op. Het resultaat is prachtig. Het bordspel heeft ook een commerciële waarde, doordat tal van lokale partners in het spel aan bod komen.”

De opbrengst van het nieuwe bordspel gaat naar de kinderafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

Info: www.monopolytielt.be.