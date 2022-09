Tieltse muzikant Marc Morgan schenkt opbrengst afscheidsconcert aan ongeneeslijke zieke jongen om droom te vervullen: “Ik ben er straks niet meer, maar mijn auto wél”

Na een carrière van vijftig jaar op de planken, gaat Marc Morgan met pensioen. De op Tenerife wonende Tieltse muzikant organiseert eind deze maand een afscheidsconcert en schenkt de opbrengst integraal aan Samuel Van Tuyckom. De amper 19 jaar jonge kerel lijdt aan een zeldzame en ongeneeslijke ziekte, maar wil nog één droom realiseren: zijn lievelingswagen volledig op punt zetten. “Dankzij de steun van Marc zal dat nu ook lukken”, glundert hij. “Wanneer ik er niet meer ben, zal mijn BMW E36 aan mij doen denken.”

Na een halve eeuw op het podium neemt Marc Cocquyt (65), beter bekend onder zijn artiestennaam Marc Morgan, afscheid van zijn bestaan als allroundmuzikant en zanger. De Tieltenaar woont en werkt sinds 1998 op het Canarische eiland Tenerife, maar knipte de band met zijn geboortestreek nooit door.

Zondag 25 september organiseert hij in Salons Mantovani in Oudenaarde een afscheidsconcert om zijn fans en vrienden vaarwel te zeggen, maar de opbrengst houdt hij niet voor zichzelf. Die gaat integraal naar de in Nokere (een dorpje net naast Waregem, red.) wonende Samuel Van Tuyckom (19). In 2017 werd bij hem ataxie van Friedreich vastgesteld.

“Dat is een erg zeldzame spierziekte”, vertelt Marc. “Het is een neuromusculaire aandoening die er geleidelijk aan voor zorgt dat alle spieren in je lichaam stoppen met functioneren. Ik leerde Samuel kennen via mijn zus Marijke en wilde meteen iets voor hem doen.”

“Samuel zou nog zijn hele leven voor hem moeten hebben, zijn dromen moeten kunnen najagen… Dat is hem jammer genoeg niet gegund. Daarom wil ik mijn steentje bijdragen om hem nog zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden te geven.”

Scoliose-operatie

De aandoening kwam aan het licht toen Samuel op 11 september 2017 in het UZ Gent een scoliose-operatie moest ondergaan. “In amper zes maanden tijd was mijn rug volledig krom gegroeid”, pikt Samuel in. “Ik trok naar het ziekenhuis met de gedachte dat ik na een zware ingreep en stevige revalidatie opnieuw verder kon met mijn leven, maar ik kreeg een harde diagnose te horen: ataxie van Friedreich.”

De ongeneeslijke ziekte zorgt ervoor dat Samuel steeds minder goed uit de voeten kan. “Bewegen wordt almaar moeilijker, net als mijn fijne motoriek. Ook mijn grove motoriek begint stilaan te verdwijnen, maar gelukkig kan ik nog altijd praten. Ook dat zal op een bepaald moment niet meer mogelijk zijn.”

Sinds enkele maanden gebruikt Samuel ook een rolstoel om zich te verplaatsen. “Al was dat een grote drempel om te nemen”, geeft hij toe. “Thuis gebruik ik nog altijd een bureaustoel.”

Bucketlist afwerken

Ondanks de zware ziekte weigert Samuel de moed op te geven. “Een behandeling is er niet. Geen operaties, geen medicatie om de symptomen af te remmen, niks. Daarom wil ik het beste maken van mijn tijd die ik hier nog heb.”

Samuel is gefascineerd door alles wat een motor en vier wielen heeft. Sinds hij ziek geworden is, werkt hij dan ook zijn bucketlist af. “Ik kon al deelnemen aan een rally in en rond Nieuwpoort. Ik volgde ook een opleiding automechanica, met de ambitie om later zélf aan auto’s te kunnen sleutelen. Die droom heb ik noodgedwongen aan de kant moeten schuiven”, zegt hij.

“Maar mijn grootste droom wil ik wél nog realiseren: een BMW E36 uit 1994 volledig op punt zetten. Het aanvankelijke idee was om daarmee op roadtrip te trekken, met het skateboard – mijn andere grote passie – in de koffer. Nu wil ik de auto koste wat het kost tot in de puntjes afgewerkt krijgen.”

Nooit verkopen

Die droom komt nu stilaan dichterbij, want bij het Tieltse Carrosserie Biebuyck – familie van Marc Morgan – krijgt het koetswerk een complete make-over. “Mijn BMW opfrissen, zal ons uiteindelijk een pak geld gekost hebben, maar het is het meer dan waard”, benadrukt Samuel.

“Ik zie de wagen als mijn nalatenschap, mijn legacy. Straks ben ik er niet meer, maar mijn auto wél. Mijn hart en ziel zitten erin. Wie mijn BMW E36 ziet, zal aan mij denken. Dat voelt goed. Zo blijf ik ook tastbaar voor mijn ouders en twee broers. Zij zullen de auto ook effectief gebruiken. Tijdens elke rit zal ik bij hen zitten. Hij mag ook nooit verkocht worden. Dat laat ik ook in mijn testament zetten.”

Voor Marc was het snel duidelijk dat hij Samuel wilde steunen. “In 2021 zamelde Samuel trouwens zelf nog zo’n 25.000 euro in voor de vzw U/Turn, een organisatie die avontuurlijke reizen organiseert voor mensen met een beperking. Daarvoor liet hij zich in een aangepaste rolstoel van Temse tot op de top van de Mont Ventoux vooruit duwen. Je moet het maar doen. Samuel blijft vooruit kijken en nieuwe plannen maken. Daar doe ik mijn hoed voor af.”

Samuel waardeert het gebaar van Marc enorm. “Prachtig is het”, glundert hij. “Binnen enkele weken is mijn BMW volledig klaar en dan rijd ik ermee naar Marcs afscheidsconcert. Als passagier, want zelf kan ik dat helaas niet meer. Ik heb vrede genomen met mijn situatie, mijn lot aanvaard. Bang om te sterven ben ik niet. Ik wil het beste maken van de tijd die ik nog heb. En dankzij mensen als Marc kán dat ook.”

Samuel steunen? Dat kan door een bedrag naar keuze te storten op rekeningnummer BE32 3631 3011 2002 met vermelding ‘Samuel’.

Het afscheidsconcert van Marc Morgan vindt op zondag 25 september om 12 uur plaats in Salons Mantovani in Oudenaarde. Het optreden start om 14.30 uur en kost 10 euro. Vooraf tafelen kan voor 52 of 75 euro. Alle info viamm@marcmorgan.be.