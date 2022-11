Tieltse Imke De Bruyne officieel van start met handwerkshop Haakhappy

Imke De Bruyne is pedagogisch medewerker op de kinderafdeling van AZ Delta in Roeselare. Haar entourage kent haar al jaren als fervent haakster. In september vroeg ze haar ondernemingsnummer aan om officieel in bijberoep aan de slag te kunnen met Haakhappy.

“Vrienden en familie kijken al lang niet meer vreemd op als ik aan de koffietafel mijn wol bovenhaal. Mijn man en kinderen leven in een huis vol draad, af te werken projecten, gehaakte plaids, kussens en lichtslingers”, vertelt de 45-jarige Imke De Bruyne. “Mijn jongste zoon Bas was fan van de Angry Birds. Voor zijn verjaardag wou ik daarmee aan de slag. Op Pinterest vond ik een haakpatroontje. Zo ging de bal aan het rollen.”

Hoofd leeg maken

Handwerk zit in de lift. Tijdens de coronacrisis vonden velen de weg naar breien, haken, pottenbakken of groenten fermenteren. Die trend was daarvoor al zichtbaar. Vanwaar die drang naar ambachten die nog niet lang geleden als oubollig werden bestempeld? “Ik begrijp dat velen teruggrijpen naar dat soort activiteiten. Ik merkte dat haken hielp om mijn hoofd leeg te maken na een drukke werkdag of een hectische periode”, zegt Imke. “Je handen nemen over, steek na steek. Het gepieker over de zorgen van alledag verdwijnt. Je ziet je werk vorm krijgen en als het af is, heb je iets in handen waar je trots op bent. Het geeft veel meer voldoening om zelf je sjaal te haken, dan die ergens in de winkel te kopen.”

Goede doelen

“Dat merkte ik ook bij vrienden en familie. Zij vroegen me vaak om iets voor hen te maken. Een gepersonaliseerde plaid, een geboortecadeautje, een paar polsverwarmers, … Weten dat iemand dat met liefde speciaal voor jou heeft gemaakt, is blijkbaar toch een belangrijke factor. Bovendien schenk ik vaak een deel van mijn opbrengst aan goede doelen.” Imke zoekt graag naar een kleinschalige organisatie die haar na aan het hart ligt. Zo schonk ze al aan vzw Boven de Wolken en Het Vlinderhuis, Awel, … “Ik ken de mensen die daar hun energie in steken, of ze werken rond thema’s die me aanspreken.”

Twee kerstmarkten

“Rijk zal ik hier niet van worden, maar dat is ook niet de bedoeling. Zoals veel handwerk, is ook haken behoorlijk arbeidsintensief. Mocht ik mijn werkuren verrekenen in de prijzen, ik zou geen muts meer verkocht krijgen”, lacht ze. “De materiaalkost kan oplopen. Daarnaast merk ik dat mijn klantenbestand aangroeit. De mond-tot-mondreclame werkt. Bovendien geeft het me een extra uitdaging om te blijven zoeken naar nieuwe patronen en collecties. Nu kan ik ook deelnemen aan beurzen, markten en andere evenementen. In december staan er al twee kerstmarkten op de agenda”, verklaart Imke. “Het is niet de bedoeling om hier een grootse onderneming van te maken. Ik wil de komende tijd wel de omkadering professioneler maken met een website of vaste openingsuren. Ik heb tijd en inspiratie genoeg”, gaat ze verder.

Bezoekers in de watten

“Ik heb geen aparte winkel of ruimte. Ik ontvang de bezoekers gewoon bij mij thuis. Dat draagt bij aan de gezelligheid en persoonlijke sfeer. Gelukkig kan ik rekenen op mijn man. Hij steunt me en zal helpen om iedereen in de watten te leggen. De collectie bestaat onder andere uit wenskaarten, babydekens, theelichthouders en andere decoratie- en geschenkartikelen. Alle bezoekers gaan sowieso naar huis met een kleine attentie.” (LV)

Opening op zaterdag 12 november van 10 tot 18 uur in de Deken Darraslaan 18. Info op Facebook en Instagram.