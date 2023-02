Tieltse hobbyfokker trekt naar Raad van State nadat minister Weyts erkenning afneemt: “Honden komen hier niets te kort, het is een pure heksenjacht”

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) trekt de erkenning in van hobbykwekers uit Wervik en Tielt, na herhaalde inbreuken vastgesteld door de Inspectiedienst Dierenwelzijn. Els Watteny uit Kanegem noemt die beslissing schandalig en trekt juridisch ten strijde. Volgens haar zijn de conclusies gebaseerd op incorrecte vaststellingen.

Volgens minister Weyts was de hygiëne in beide verblijven ondermaats en hadden de dieren niet de faciliteiten die ze nodig hebben. “Misschien liet men dit soort praktijken vroeger blauw-blauw, maar we schenken in Vlaanderen steeds meer aandacht aan dierenwelzijn. Zeker als we zien dat mensen hardleers zijn, dan aarzelen we niet om kordaat in te grijpen. Wie niet horen wil, moet maar voelen”, zegt hij.

Weyts trekt de erkenning in van de hobbykwekers ‘Crowded House’ in Tielt en ‘Fenrir K9’ in Wervik. Dat gebeurt na herhaalde vaststellingen van inbreuken, zowel door de Inspectiedienst Dierenwelzijn als door de politie. Inspecties bij ‘Crowded House’ in Tielt brachten onder meer aan het licht dat een groot aantal dieren er gehouden werd zonder voldoende drinkwater, dat er een te kleine kooi gebruikt werd en dat de hygiëne ondermaats was.

De kweker zou in het verleden al meermaals waarschuwingen ontvangen hebben, maar toch bleven de problemen aanslepen volgens de minister. Eigenaar Els Watteny verliest daarom vanaf 15 april voor minstens twee jaar haar erkenning.

Schandalig

In 1992 begon ze als hobbyfokker bij haar woonst in de Kleine Ruiseledestraat in Kanegem. Twee jaar later had ze haar eerste nest en begon ze deel te nemen aan shows. Als hobbyfokker kweekt ze honden van het ras Dobermann en Dwergpincher. Dat haar erkenning om te fokken wordt ingetrokken, kan ze niet geloven. “Dat is schandalig”, reageert ze. “En totaal ongegrond.”

“Het water zou groen zien, en algen bevatten, maar dat is niet waar. En dat ze buiten in kennels zitten, klopt ook niet. Buiten hebben ze alle vrijheid van de wereld, binnen zitten ze uiteraard wel in een kennel. Mijn honden komen niets te kort. En dat weet de inspectie. De honden zelf zijn braaf en gezond, eentje stond zelf iets te dik volgens hen. Ze proberen mij op andere manieren te pakken, het is een pure heksenjacht!”

Raad van State

“Het klopt dat mijn erkenning niet zichtbaar was van op de straatkant. En er stonden zogezegd bepaalde overleden honden op mijn naam, maar dat was eigenlijk op de naam van mijn ex-man, en dus hier op mijn adres.”

Dat er al meerdere waarschuwingen werden geuit, weet Els. “Daar heb ik ook steeds naar geluisterd. Te weinig ventilatie? Ik heb meteen een extra venster en ventilatietoestel geïnstalleerd. Ik doe enorm veel moeite en vecht voor beide rassen. Nog nooit ontving ik een klacht van een koper, zieke puppy’s verkopen doe ik ook nooit. Dat men mij een dierenmishandelaar noemt, vind ik verschrikkelijk.”

Via een advocaat wil Els de beslissing om haar erkenning in te trekken nietig laten verklaren bij de Raad van State. Daarvoor heeft ze tijd tot midden april.