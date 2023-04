Tieltse handelaars reageren met gemengde gevoelens op definitieve knip: “In de wintermaanden is dit toch een ander verhaal”

Op 26 mei wordt de knip op de Markt terug ingevoerd. Deze keer niet louter tussen Pinksteren en de septemberkermis zoals in de voorbije twee jaar, maar permanent. Voor de horeca is die knip in de zomermaanden een zegen gebleken, maar nu zal het stukje Markt tussen de Kortrijkstraat en de Bruggestraat dus ook in de wintermaanden afgesloten blijven. De handelaars reageren verdeeld.

De knip werd in de zomer van coronajaar 2020 voor het eerst ingevoerd, als tijdelijke ingreep om de horecazaken meer ruimte te geven voor de terrassen. Al bleek de maatregel zodanig populair dat ook na corona ervoor gekozen werd die te behouden. De nadarhekkens werden vervangen door bloembakken van cortenstaal en sinds 2020 keerde de knip elke zomer terug. In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan van de stad wordt die knip nu permanent. “De reacties zijn overwegend positief”, zegt schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V). “Niemand kan ontkennen dat hartje Tielt door de knip leeft. Dus kiezen we er nu voor om die ingreep blijvend te maken. In eerste instantie blijven we de bakken in cortenstaal gebruiken, al is de kans groot dat we op langere termijn ook de infrastructuur en het wegdek aan de knip zullen aanpassen.”

Reacties verdeeld

Maar niet iedereen is daar onverdeeld gelukkig mee. Griet Gevaert, die Dagbladhandel Skripto runt in de Bruggestraat, vreest voor de toekomst. Zij wordt veel minder vlot bereikbaar door de knip. “Dit is een ramp. Ik verkoop geen brood of vis, maar producten die je elders ook kunt vinden. Ik moet het hebben van passanten. Als men hier niet raakt, dan zal men gewoon elders de krant kopen. Twee jaar geleden zijn we met alle handelaars overeen gekomen om de knip tussen de twee kermissen in te voeren en daar sta ik volledig achter, maar waarom moet dat nu ook in de wintermaanden? Als het regent? Dan heb je gewoon een doodse Markt. Onvoorstelbaar dat dit zomaar van bovenaf opgelegd wordt, nadat ik hier al 21 jaar m’n cliënteel opgebouwd heb.”

Ook Pieter Baesen heeft z’n twijfels. “Ik gun het de horecazaken van harte, maar ik weet niet of het een goed idee is om dit ook in de winter in te voeren”, reageert Pieter Baesen van Wouters Kwaliteitsvis. “In de zomer is het fijn om zien hoe sterk de terrassen leven. Maar in de winter zal het toch een ander verhaal zijn. Gaat de passage minder zijn? Moeilijk te zeggen. De tijd zal het moeten uitwijzen. Het belangrijkste voor ons is dat er nog steeds auto’s door de straat kunnen rijden. Als men pakweg een deel van de Kortrijkstraat autovrij had willen maken, dan hadden we wel een groot probleem.”

Pieter Breyne van handelaarscollectief Shopping Tielt is dan weer ronduit enthousiast. “Ongeveer 90 procent van de handelaars reageert positief”, zegt hij. “Het is tof in de zomer en ook in de winter biedt het mogelijkheden voor pakweg een kerstmarkt. Onze stad gaat nog gezelliger worden en zo wil ik Tielt ook graag promoten. Het mobiliteitsplan in z’n geheel sta ik volledig achter. Veranderingen vergen wat tijd en wat aanpassing, maar het zal nog aangenamer worden om te shoppen in onze stad.” (SV)