Tieltse gezinnen in de bres voor vluchtelingen: 190 opvangplaatsen bij 46 gezinnen

In Tielt zijn voorlopig 190 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen. Die worden aangeboden door 46 personen of gezinnen. De stad houdt dan weer de doorgangswoningen en acht serviceflats vrij, goed voor twintig extra plaatsen. Ondertussen zouden al zo’n 38 Oekraïners in Tielt beland zijn.

“De solidariteit onder de Tieltse bevolking is groot”, looft burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. Die is ook noodzakelijk, want grote opvangcentra heeft de stad, in tegenstelling tot buurgemeentes Wingene en Meulebeke niet.

“Daarvoor hebben we simpelweg de infrastructuur niet”, geeft burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) aan. “Die oefening hebben we in september al gemaakt en toen bleek al dat we geen geschikte gebouwen hebben voor opvang.”

Warme reacties

Wel zullen de doorgangswoningen en acht serviceflats van Residentie Ampe vrijgehouden worden. “Daar hebben de bewoners erg warm gereageerd op de vraag of we de vrijstaande serviceflats mochten aanbieden voor Oekraïners”, aldus Pascale Baert (Iedereen Tielt), voorzitster van Zorg Tielt.

De 38 Oekraïners die momenteel een onderkomen gevonden hebben in Tielt zouden allemaal via familie of kennissen naar hier gekomen zijn. De instroom van uit Brussel is tot dusver miniem.