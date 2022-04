Tieltse Europafeesten na twee jaar terug met enkele ronkende namen op de affiche: “Genieten staat weer voorop”

Na twee jaar noodgedwongen uitstel kunnen ze in Tielt terug uitkijken naar een normale editie van de Tieltse Europafeesten. En dat brengt meteen terug mooie namen op de affiche.

Tijdens het weekend van 1, 2 en 3 juli is het eindelijk weer zover en kan de traditie van de Tieltse Europafeesten aan het begin van de zomervakantie worden voortgezet. “De 62ste editie was gepland voor de zomer van 2020, maar omwille van corona diende ineens een sprongetje van twee jaar gemaakt. Maar goed: de Tieltse Europafeesten zijn helemaal terug in hun volle glorie; genieten staat dus weer voorop”, klinkt het.

Gevarieerde line-up

Ook dit jaar staan de Europafeesten weer garant voor drie dagen sfeer, ambiance en muziek. “Ons driedaags muziekfestival biedt een keur aan lokale, nationale & internationale artiesten. Willy Sommers, Metejoor, Les Truttes, The Sweet en Levellers zijn slechts enkele toppers! Weet overigens dat Tielt het enige Belgische zomerfestival is waarop de Britse bands Levellers en The Sweet present tekenen. Jouw uitgelezen kans dus om hen hier live aan het werk te zien.”

Ook lokaal talent komt uitgebreid aan bod: dj’s Triple R & Howard, Hands Off The Barmaid, Hideaway, De Schorriemorrieband en McBee’s Brewery zorgen voor de Tieltse touch op het podium. “Ambiance verzekerd! Je ziet: het Marktpodium biedt ook dit jaar voor elk wat wils. Ook de kleinsten zijn er in hun sas, want naast De Schorriemorrieband strijkt ook Boembox neer in de Tieltse binnenstad”, aldus de dienst communicatie van de stad Tielt.