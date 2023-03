Tieltse carnavalsvereniging Orde van de Drie Sleutels pikt de draad na drie jaar weer op

Het carnaval komt op 11 en 12 maart na drie jaar gedwongen afwezigheid terug naar Tielt. Eindelijk, want weinig Tieltse verenigingen hadden zo veel te lijden onder corona als de Orde van de Drie Sleutels. Al is voorzitter Joost Spillebeen vooral blij dat de draad terug opgepikt kan worden.

Op vrijdag 13 maart 2020, op de dag van de eerste lockdown, maakte de Orde een eerste keer bekend dat het carnavalsweekend afgelast werd. Een bittere pil, want voor het eerst in acht jaar waren er nog eens twee kandidaten voor de titel van Stadsprins. “We hoopten toen nog dat we het carnaval naar de zomer van 2020 zouden kunnen opschuiven”, zegt Joost. “IJdele hoop, maar iedereen dacht toen nog dat corona na een paar maanden voorbij zou zijn. Helaas kon er in 2021 ook geen stoet uitrijden en zelfs in februari 2022 zaten we nog met de nasleep van corona, waardoor het carnaval voor de derde keer afgelast moest worden.”

Van de kandidaten voor de titel van Stadsprins en Sleutelfee is er drie jaar later nog één kandidaat over. Het gaat om de 42-jarige Wesley Campe. Hij krijgt tijdens de verkiezingsavond en de pronkzitting op zaterdag 11 maart gezelschap van kandidaat-sleutelfee Nancy Van Thournout (50). “We zijn Wesley dankbaar voor het geduld. Wat de andere kandidaten betreft (Brian Anne en Irene Verbeke, die in 2020 respectievelijk 21 en 19 waren, red.) is het uiteraard jammer dat ze afgehaakt zijn, want het waren jonge mensen die wellicht ook een jonger publiek hadden kunnen aantrekken, maar anderzijds kunnen we hen dat niet kwalijk nemen. Drie jaar is lang. We zijn echter vooral blij dat we de draad nu eindelijk terug kunnen oppikken.”

Stoet met voil janetten

Het hoogtepunt van het carnavalsweekend in Tielt wordt terug de stoet op zondag. Die rijdt uit om 14 uur. Naast de lokale groepen van onder meer Sint-Cecilia Aarsele en Vermaak Na Arbeid wordt alvast ook een wagen uit zusterstad Gross-Gerau verwacht, terwijl er ook twee rasechte Aalsterse carnavalsverenigingen naar Tielt komen. Het gaat om de AKV VJISGT, met een twintigtal voil janetten in de rangen, en om AKV Stièndoeid, die een wagen in het thema ‘woke’ meebrengt. Na afloop van de stoet is er een gratis afterparty in de Europahal vanaf 16 uur met dj Fluppe. Daar worden ook de prijzen en de aankomstpremies uitgereikt. (SV)

Inschrijven voor de stoet kan nog tot 2 maart via http://ap.lc/2HYBh.