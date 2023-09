Tieltse boerenmarkt dit jaar in feestelijk jasje

Op zaterdag 23 september zal de boerenmarkt in Tielt in een feestelijk jasje zitten. De markt bestaat namelijk 42 jaar en dat wordt gevierd met proevertjes, muziek en rand- en kinderanimatie.

Om de trouwe klanten te bedanken trakteren alle marktkramers hun kopers met een proevertje, op basis van hun aanbod. Een jazzband zorgt voor een streepje muziek en iedereen kan er genieten van een rondrit met een huifkar. Voor de kinderen is er een schminkstand. De boerenmarkt is elke zaterdag tussen 14 en 16.30 uur te vinden aan het belastinggebouw in de Tramstraat. (Sam Vanacker)