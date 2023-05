Tieltse 60-jarigen plannen een reünie

Enkele prille zestigers plannen dit najaar een feestelijke bijeenkomst voor alle (oud-)Tieltenaars die geboren zijn in het jaar 1963 en lanceren daarvoor een oproep naar generatiegenoten.

De organiserende werkgroep, die bestaat uit Wim Daeninckx, Hilde Decoene, Gonde Dooms, Marijke Van Daele, Ludo Vande Cavey en Hedwig Verdoodt, plant een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 29 september.

Iedereen die geboren is in 1963 en in Tielt woont of in Tielt naar school geweest is, is welkom. Wie er graag bij zou zijn, wordt opgeroepen om naam, adres en e-mailadres richting 60in2023.tielt@gmail.com te sturen. Een concrete uitnodiging voor het feest wordt dan via e-mail bezorgd.