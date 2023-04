Tielts Tjolder-bier valt drie keer in de prijzen op internationale bierfestivals

De Tjolder Tripel is in de voorbije maand drie keer in de prijzen gevallen op drie verschillende internationale drankenwedstrijden. Het Tieltse biertje werd vorig jaar door zes vrienden gelanceerd en is stilaan een vaste waarde aan het worden in Tielt.

Dries Kerkhove, Lukas Tinel, Wout Debacker, Bernd Hindryckx, Heikky Dewaele en Simon Popelier, die samen de Tjolders Brewery vormen, lanceerden het bier op 28 maart 2022. Iets meer dan een jaar later blijkt dat het ook op bierfestivals in de smaak valt. Eind maart sleepte de Tjolder Tripel een zilveren medaille in de wacht op het Concours International de Lyon in de categorie ‘Taste – Flavor Persistence Bitterness’. Op 12 april scoorde het bier opnieuw een zilveren medaille, dit keer op de London Beer Competition. “Onze Tripel werd bij een blinde proef beoordeeld op kwaliteit”, weet Simon Popelier. “De jury loofde het aroma van gele vruchten, de citrusachtige body en de complexe smaak.”

Nog in april schoot de Tjolder Tripel de hoofdvogel af op de Frankfurt International Trophy. Daar werd het Tieltse bier zelfs verkozen tot de beste Belgische Tripel van de hele competitie.

Nieuw bier op komst

“Het winnen van deze prijzen, zo net rond de eerste verjaardag van ons bier, is een mooie erkenning van onze inzet en passie”, aldus nog de Tjolders. “Per slot van rekening geven de jury’s louter punten op smaak en kwaliteit. Het etiket, de vorm van het glas of de naam van het bier – niemand weet in het buitenland wat een ‘tjolder’ betekent – doen niets ter zake. En daarom zijn we enorm trots op deze prestatie.” De zes vrienden zijn volop bezig met de ontwikkeling van een opvolger voor de Tripel. “Momenteel gisten er enkele variaties van een stevige quadrupel. De Tasty Tjolders (de community van sponsors en sympathisanten waarop de brouwerij een beroep doet – red.) zullen straks kunnen meebeslissen over de smaak van het tweede bier.”

Info: www.tjoldersbrewery.be.