Tielts Gaming Kampioenschap Gran Turismo geannuleerd, wel track day als alternatief

Het Tielts Gaming Kampioenschap, dat zou plaatsvinden op 21 en 22 mei onder de vorm van 24 uur non-stop Gran Turismo, gaat niet door wegens te weinig inschrijvingen. De organisatie biedt zondag wel een alternatief aan.

“In deze editie hadden we graag de gamers die aan sim racing doen aan het werk gezien, maar helaas moeten we het kampioenschap annuleren wegens te weinig inschrijvingen”, vertelt organisator Baptiste Ghesquiere. “Onze opzet was 24 uur racen op Francorchamps met twee lokale teams aangevuld met online teams, maar helaas bleven de inschrijvingen uit.”

Vorige edities werd er onder meer gekozen voor FIFA. “We gingen deze editie Gran Turismo spelen naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de racing simulator. Sim racing is in de buurlanden stevig vertegenwoordigd, maar blijkbaar niet zo in België.”

De organisatie voorziet wel een alternatief voor de gaming liefhebber. “We organiseren op 22 mei tussen 10 en 17 uur wel een track day waar men de snelste tijd kan komen neerzetten op Francorchamps op onze sim racing setup. Meer details zullen op onze Facebookpagina komen.”

Later dit jaar wordt er nog iets georganiseerd rond Fortnite.