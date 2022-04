Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyze verrast door fusie: “Momenteel weinig structuur in fusiegebeuren”

De aangekondigde fusie tussen Wingene en Ruiselede zorgde ook bij de buren voor een schokgolf. Zo viel men in Tielt uit de lucht toen het nieuws bekend geraakte. En dat terwijl voor Ruiselede ook een fusie met Tielt een optie was.

“Het nieuws van de fusie tussen Ruiselede en Wingene was een totale verrassing voor ons”, is Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyze eerlijk. “Nochtans hadden we misschien toch wel verwacht dat er op voorhand een overleg gehouden zou worden. Zeker omdat we toch heel wat samenwerkingsverbanden hebben met de betrokken gemeenten. Maar goed, dat is niet gebeurd en de verrassing was dan ook groot.”

“Of we ons gepasseerd voelen door Ruiselede? Ze zijn vrij om te doen wat ze willen hé. En als zo’n fusie binnen de wettelijke context gebeurt, kunnen wij daar geen bemerkingen op maken. Maar misschien moet er op het Vlaamse niveau wel eens naar het fusiegebeuren gekeken worden, want er zit weinig structuur en regelgeving of normering rond. Momenteel is het allemaal nogal vrijblijvend.” (TM)