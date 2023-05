Tielts barbecueduo maakt indruk op internationale barbecuewedstrijd

Het Tieltse barbecueteam Mill’s Country, dat bestaat uit Dirk Van de Walle (64) en Tine Maton (55), scoorde afgelopen weekend bijzonder sterk op een internationale barbecuewedstrijd in Aalter. Niet alleen sleepten ze de eerste prijs in de categorie steak bakken in de wachten, met hun tacobereiding haalden ze zelfs van de wereldkampioen.

Dirk Van de Walle en zijn echtgenote doen al sinds 2016 met Mill’s Country mee aan tal van wedstrijden in binnen-en buitenland. Met succes, want in 2016, 2021 en 2022 werden ze Belgisch kampioen. Voor de SCA European Points Chase (de Steak Cookoff Association, de grootste barbecue-organisatie ter wereld) waren ze vorige jaar zelfs 24 weekends op pad, goed voor 44 wedstrijdsteaks en de titel van Europees vice-kampioen. Zaterdag waren ze in het Meetjesland om er hun plaats op die Europese SCA-ranglijst te verdedigen. “Beide steakwedstrijden hebben we gewonnen, waardoor we nu op de eerste plaats staan op de Europese ranglijst. En onze chili con carne leverde een mooie tweede plaats op.”

Taco

Verrassend is dat het duo ook in de categorie Taco de beste score kreeg. “We wisten dat de Nederlander die in maart in Texas wereldkampioen werd in de categorie taco er ook aanwezig zou zijn”, legt Dirk uit. “Het leek ons een leuke uitdaging om hem op zijn eigen domein te verslaan. Na heel wat testen en proeven waren we er zaterdag helemaal klaar voor en we zijn bijzonder trots dat we in onze opzet geslaagd zijn.”