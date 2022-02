Tieltenaren kunnen elektrische fietsen en speedpedelecs uittesten

Inwoners van Tielt krijgen dankzij de Testkaravaan de kans om tussen 1 en 28 april voor een tiental dagen gratis een elektrische (bak)fiets of speedpedelec uit te testen.

De Testkaravaan is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen om mensen te stimuleren hun verplaatstingsgewoontes duurzaam te veranderen. “Nadat het stadspersoneel in 2017 al eens elektrische fietsen en andere duurzame vervoersmiddelen kon uittesten, is het nu de beurt aan de inwoners om de voordelen van dagelijkse verplaatsingen met de elektrische (bak)fiets of speedpedelec te ontdekken”, deelt het stadsbestuur mee.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven vanaf 1 februari via www.testkaravaan.be. Er zijn twintig elektrische fietsen, vijf elektrische bakfietsen en vijftien speedpedelecs beschikbaar. (TM)