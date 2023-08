Tielt zet in op e-inclusie: “Meer dan 4 op de 10 inwoners loopt het risico uit de digitale boot te vallen”

Omdat iedereen mee te krijgen op de digitale trein, wordt digitale hulp vanaf september uitgebreid in Tielt. Zo komt er een nieuwe digipunt in het buurthuis, terwijl computerhulp ook op gezette tijden aangeboden wordt in dienstencentrum ’t Vijverhof, dienstencentrum onder de Torens in Aarsele en in de Kringwinkel van Tielt.

De Vlaamse overheid zet onder de noemer Digibanken al langer in op het dichten van de digitale kloof. Ook Tielt zet er de schouders onder, in samenwerking met het departement werk en sociale economie (WSE), DVV Midwest en andere lokale besturen.

“Onze maatschappij digitaliseert snel en corona heeft dat nog versterkt”, aldus schepen van ICT Klaas Carrette (CD&V). “Naast de vele voordelen die digitalisering biedt, zijn er ook wel wat risico’s aan verbonden. Meer dan 4 op de 10 Tieltenaars loopt het risico uit de digitale boot te vallen.”

Digitale vragen

In de bib kan je al langer terecht met digitale vragen, maar vanaf september is ook elke woensdagnamiddag een digipunt te vinden in het Buurthuis in de Zwartegevelstraat. Voorts wordt voortaan ook sterker ingezet op workshops en opleidingen rond digitale thema’s in de bib en tot slot wordt ook de 1-op-1 Digihulp, voor heel specifieke vragen rond computergebruik, uitgebreid naar de Kringwinkel en naar de dienstencentra in Tielt en Aarsele. (SV)

Meer info en de data waarop je terecht kan op de sessies zijn terug te vinden op www.tielt.be/einclusie.