Tielt zet in op digitale databank: overgrote meerderheid collectie stadsarchief voortaan online te raadplegen

De overgrote meerderheid van de collectie van het Tieltse stadsarchief is voortaan online te raadplegen, inclusief foto en beschrijving. Het resultaat van een huzarenstukje van het stadsarchief, dat bijgestaan door twaalf vrijwilligers alle archiefstukken van onder het stof haalde, inventariseerde en digitaliseerde.

In totaal werden 792 objecten gevonden en onder handen genomen. 666 daarvan werden uiteindelijk erfgoedwaardig bevonden en geregistreerd onder het beheer van Erfgoedinzicht, terwijl 560 stuks nu ook online te vinden zijn op de digitale databank erfgoedinzicht.be. “Sinds de renovatie van het stadhuis in 2008 waren veel stukken verhuisd, maar een volledig overzicht van wat precies waar of op welke zolder terechtgekomen was hadden we niet”, legt archivaris Hannes Vanhauwaert uit. “Een actuelere inventaris was dus dringend nodig.”

Twaalf vrijwilligers werkten er sinds 2019 – door corona liep het project wat vertraging op – samen 29 halve dagen aan. Niet alleen op de zolder van het stadhuis werd gezocht en gefotografeerd, maar ook in Huis Mulle, het brandweerarsenaal, het Gildhof en op de zolders van de gemeentehuizen van Aarsele en Kanegem werd gezocht. Fotograaf van dienst Hein Cannie nam 2.035 foto’s van de stukken. “De vrijwilligers waren goud waard. Ze pakten alles uit, nummerden de stukken, maten ze zorgvuldig op, deden tests om het materiaal te bepalen, ze zochten verbanden, ontcijferden opschriften en maakten beschrijvingen van elk object. Een intensieve, maar zeer waardevolle oefening.”

Meer info van burgers welkom

Het gaat om een bonte collectie met onder meer maquettes, schilderijen, vlaggen, diploma’s, documenten, glas-in-loodramen, kaarten, schalen, bustes, borduurwerk, uitrusting, en nog heel veel meer. “Elk stuk heeft een eigen verhaal en een eigen context, maar de collectie is een gevolg van een eerder passief verwervingsbeleid”, aldus de archivaris. “In sommige gevallen ontbreekt context en is het voor ons heel moeilijk om extra info te achterhalen. Daarom roepen we iedereen die zelf meer weet over een bepaald stuk op om via erfgoedinzicht.be reacties te bezorgen via het teksticoontje naast de foto van het stuk.” (SV)