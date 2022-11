Tielt Wintert met een gevuld programma: van een kerstcorrida tot zingen met Wim Soutaer

Na twee minder gezellige winters heeft Tielt terug een eivol winters evenementenprogramma klaar. “We zijn bijzonder blij dat we na twee jaar eindelijk weer een volwaardige editie van Tielt Wintert kunnen aanbieden”, zegt schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Vorig jaar stond er ook al heel veel op punt, maar helaas moest alles toen afgelast worden. Nu gaan we terug resoluut voor een sfeervol eindejaar.”

We fietsen even doorheen het aanbod, dat straks ook op 20.000 placemats te vinden is die verdeeld worden over de Tieltse horecazaken. Enkele gevestigde waardes maken een comeback, terwijl ook nieuwe evenementen op de kalender staan van Tielt Wintert. Zo zijn de Tieltse kerstmarkt en de kerstcorrida terug van weggeweest, terwijl wzc Samen straks voor het eerst een eigen kerstmarkt organiseert en de Knipse Feesten een wintereditie krijgen.

Shopping Tielt breit een vervolg aan de succesvolle eindejaarsactie van vorig jaar. Liefst 135.000 krasloten zullen tussen 3 en 31 december in omloop gebracht worden door 81 handelaars in (groot-)Tielt. Er zit 25.000 euro in de prijzenpot. “Bij de vorige editie merkten we dat klanten nogal vaak moesten krassen alvorens ze in de prijzen vielen”, zegt Koen Desmet. “Daar hebben we uit geleerd en we hebben we voor veel meer prijzen gezorgd. Iedereen zal vijf keer meer kans hebben om te winnen.” De trekking van de hoofdwinnaars vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stad op zondag 8 januari.

Corrida gered

Voor de 34ste keer staat maandag 26 december in het teken van de kerstcorrida, al hing het lot van de winterse loopwedstrijd dit jaar aan een zijden draadje. “Even zag het er naar uit dat er geen corrida zou zijn”, geeft bestuurslid Mario Petralia toe. “We zaten met een tekort aan vrijwilligers en medewerkers om de zaal en het parcours te bemannen. Enerzijds omdat veel medewerkers wat ouder werden, anderzijds omdat de Chiro van Tielt, die vroeger de zaal bemande, de werking stopzette. Afgelopen zomer slaakten we een noodkreet en gelukkig zijn Vermaak Na Arbeid en de Chiro van Meulebeke op de kar gesprongen, waardoor de corrida gered is.”

Ook terug van weggeweest is de kerstmarkt van de Tieltse Middenstand en Ondernemingen. Liefst 26 kraampjes met eten, drinken en kerstartikelen zullen op 10 en 11 december rond de Hallentoren staan. “Vorig jaar was alles in kannen en kruiken, maar helaas moesten we op het laatste moment alles afblazen”, zegt Claude Taelman van TMO. “Nu pikken we de draad resoluut weer op. Het aanbod zal gevarieerder dan ooit zijn. Zo hebben we op vlak van eetstandjes alleen al onder meer pizza, tartelette, toatjespap, tapasplanken en oliebollen. Voor de kinderen is er een draaimolen, een eendjeskraam en touwtje trek, terwijl ook de kerstman langs komt.”

Kerstmarkt met Wim Soutaer

Helemaal nieuw is dat er op zaterdag 10 december ook een kerstmarkt georganiseerd wordt op de parking van wzc Samen. “Eigenlijk hadden we dit vorig jaar al willen organiseren, maar toen gooide corona roet in het eten”, zegt Ellen Degrande van wzc Samen. “We zorgen voor gezellige eet- en drankstandjes, terwijl er ook juweeltjes en andere handgemaakte spulletjes aangeboden worden. Voor de kinderen is er animatie en als kers op de taart is er vanaf 19 uur een gratis optreden van Wim Soutaer. De opbrengst gaat naar de Warmste Week en naar de aankoop van een elektrische rolfiets voor onze bewoners.”

Nog nieuw is dat de Knipse Feesten, waarbij de horecazaken rond de knip vorige zomer samen optredens organiseerden, een winters vervolg krijgen. Van vrijdag 16 december tot zondag 18 december zullen er foodtrucks en drankstandjes ter hoogte van de knip staan, terwijl er opnieuw gratis (overdekte) optredens zijn. Twins zorgt voor tartiflette en dessert, Den Arend biedt sterke koffie, glühwein en bier, en Cirque Central heeft een standje met shotjes en wintercocktails. De optredens op vrijdag en zaterdag starten om 20 uur. Op zondag is er vanaf 15 uur kinderanimatie. (SV)